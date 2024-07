Randolph recebeu o Oscar de 2024 na categoria de melhor atriz coadjuvante graças a " Os Rejeitados " e está sendo indicada por sua participação especial em " Only Murders in the Building ". Ela concorre na categoria de melhor atriz convidada em uma série de comédia.

Nesta quarta-feira, 17, foram anunciados os indicados ao Emmy 2024 . Os atores Robert Downey Jr. e Da'Vine Joy Randolph, que configuram a seleta lista, podem conseguir o feito de ganhar as duas maiores premiações do cinema e da televisão, visto que os dois ganharam o Oscar deste ano.

Enquanto isso, Downey Jr. levou para casa o prêmio de melhor ator coadjuvante por "Oppenheimer" e no Emmy concorre na categoria de melhor ator coadjuvante em série limitada, antológica ou telefilme, com "O Simpatizante".

A entrega das estatuetas está prevista para o dia 15 de setembro, às 21h, em cerimônia realizada nos Estados Unidos.

Oscar e Emmy: atores que ganharam as duas premiações no mesmo ano

Se Downey ou Randolph ganharem o Emmy, eles se juntarão a uma lista muito curta de atores que ganharam Oscar e Emmy de atuação no mesmo ano civil, com vencedores anteriores como Helen Hunt (um Oscar por "Melhor É Impossível" e um Emmy por "Mad About You" em 1997) e Helen Mirren (Oscar por "A Rainha" e Emmy por "Prime Suspect" em 2007).