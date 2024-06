Produtores da franquia 007 receberão Oscar Honorário

Os produtores dos filmes de James Bond receberão o Oscar Honorário na tradicional cerimônia especial em novembro, anunciou a Academia nesta quarta-feira (12), em meio à crescente expectativa sobre quem interpretará o próximo agente 007.

Os meio-irmãos Michael G. Wilson e Barbara Broccoli estão à frente dessa franquia de sucesso desde "007 Contra GoldenEye" (1995), após recebê-la das mãos do pai de Broccoli, Albert.

Eles supervisionaram alguns dos filmes de maior destaque da série, incluindo "007 - Operação Skyfall" (2012), com Daniel Craig no papel do sedutor espião britânico, que alcançou um bilhão de dólares na bilheteria.