Oscar: ‘Motel Destino’ é pré-selecionado para representar o Brasil

O filme cearense “Motel Destino” foi pré-selecionado para representar o Brasil no Oscar 2025 . A nova lista do possível representante brasileiro na categoria Melhor Filme Internacional foi divulgada nesta segunda-feira, 16, pela Academia Brasileira de Cinema.

'Motel Destino' pode representar o Brasil no Oscar 2025

Gravado na cidade de Beberibe, no litoral do Ceará, o filme de Karim Aïnouz traz no elenco Fábio Assunção, Iago Xavier e Nataly Rocha. A produção cearense foi um dos destaques no Festival de Cannes 2024, tendo concorrido à Palma de Ouro.

Além de “Motel Destino”, outro filme cearense buscava a indicação na disputa para representar o Brasil no Oscar 2025. Dirigido por Halder Gomes, “Vermelho Monet” é protagonizado por Chico Diaz e Maria Fernanda Cândido.

'Vermelho Monet': Novo filme de Halder Gomes traz drama em meio as cores do mundo artístico