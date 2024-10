Cuba se prepara para chegada de furacão em meio a recuperação de apagão elétrico

O alerta de furacão continua em vigor para o sudeste das Bahamas e para a costa norte das províncias cubanas de Holguín e Guantánamo, no leste.

O furacão Oscar se move pelo Caribe a cerca de 19 km/h, com ventos de até 130 km/h. Às 9 horas de Brasília, estava a cerca de 185 km de Guantánamo, segundo o último relatório do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

Após uma segunda noite de apagão quase total, Cuba corre contra o tempo neste domingo, 20, para se preparar para a chegada iminente do furacão Oscar no leste da ilha.

O furacão chega a Cuba em plena crise energética. Os cidadãos de Cuba passaram duas noites sem luz devido a uma pane na sexta-feira, 18, na principal termelétrica de Cuba que causou o colapso da rede.

O governo cubano anunciou que parte da eletricidade foi restaurada no país na noite de sábado, 19, mas o apagão continua em algumas regiões, como na capital do país, Havana.

O presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, disse no sábado, 19, em uma publicação na rede social X, antigo Twitter, que "trabalhos estavam em andamento para proteger as pessoas e os recursos econômicos, dada a iminência do furacão Oscar".