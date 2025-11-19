Peugeot 208 e 2008 GT Hybrid testados em rally | Preços e detalhes

Pegeout 2008 GT Hybrid / Crédito: Pedro Bicudo/ Divulgação

Jornalistas testaram Peugeot 208 GT Hybrid e 2008 GT Hybrid na Copa Peugeot, um rally de regularidade.



O Peugeot 208 destacou-se pela agilidade em trechos sinuosos.



O Peugeot 2008 sobressaiu-se na estabilidade, ideal para viagens.



Ambos os modelos apresentaram recursos tecnológicos como câmera 360° e alerta de faixa.



Peugeot 208 GT Hybrid (linha 2026) tem preço a partir de R$ 126.990.



Peugeot 2008 GT Hybrid (linha 2026) com preços a partir de R$ 162.990.

Nos trechos sinuosos e de serra, o Peugeot 208 destacou-se pela agilidade, enquanto o 2008 se sobressaiu na estabilidade, especialmente nas ladeiras. A estratégia de reduzir a marcha em lombadas, ao invés de frear bruscamente, revelou-se vantajosa para manter a regularidade e economizar combustível. Peugeot 208: leveza, eficiência e esportividade O Peugeot 208 impressiona com sua combinação de leveza e eficiência. Equipado com motor 1.0, ele oferece resposta ágil e um consumo bastante competitivo para uso urbano. A dirigibilidade é confiante, com boa calibragem da suspensão e direção elétrica que favorecem manobras e curvas.

Apesar de seu tamanho reduzido, o interior é moderno, com central multimídia, i-Cockpit e, em algumas versões, teto panorâmico fixo. O freio, por sua sensibilidade, exige uma adaptação inicial, mas entrega precisão quando bem-domado. Pegeout 208 GT Hybrid Crédito: Pedro Bicudo/ Divulgação Peugeot 2008: conforto, tecnologia e versatilidade para viagens O Peugeot 2008 se revela muito adequado para trajetos mais longos, combinando bom desempenho com consumo equilibrado.