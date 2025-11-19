Peugeot 208 e 2008 GT Hybrid testados em rally | Preços e detalhes

Peugeot 208 e 2008 GT Hybrid: análise e desempenho após test drive em rallyJornalistas percorreram de SP a Paraty para testar os modelos 208 e 2008 GT Hybrid; veja como se comportam em estrada, consumo, tecnologia e conforto
O Peugeot 208 destacou-se pela agilidade em trechos sinuosos.
O Peugeot 2008 sobressaiu-se na estabilidade, ideal para viagens.
Ambos os modelos apresentaram recursos tecnológicos como câmera 360° e alerta de faixa.
Peugeot 208 GT Hybrid (linha 2026) tem preço a partir de R$ 126.990.
Peugeot 2008 GT Hybrid (linha 2026) com preços a partir de R$ 162.990.
Entre os dias 10 e 11 de novembro, jornalistas foram convidados pela Peugeot para participar da Copa Peugeot, um rally de regularidade entre São Paulo e Paraty (RJ).
No percurso, tiveram a oportunidade de testar os modelos Peugeot 208 GT Hybrid e Peugeot 2008 GT Hybrid, avaliando não apenas a performance, mas também o consumo, a dirigibilidade e a sensação de conforto nos diferentes trechos.
Experiência no rally de regularidade
O rally mostrou-se um desafio técnico: não se tratava de velocidade, mas de manter média de tempo precisa, com navegação por planilha, uso constante de cronômetro e odômetro digital.
Nos trechos sinuosos e de serra, o Peugeot 208 destacou-se pela agilidade, enquanto o 2008 se sobressaiu na estabilidade, especialmente nas ladeiras.
A estratégia de reduzir a marcha em lombadas, ao invés de frear bruscamente, revelou-se vantajosa para manter a regularidade e economizar combustível.
Peugeot 208: leveza, eficiência e esportividade
O Peugeot 208 impressiona com sua combinação de leveza e eficiência. Equipado com motor 1.0, ele oferece resposta ágil e um consumo bastante competitivo para uso urbano. A dirigibilidade é confiante, com boa calibragem da suspensão e direção elétrica que favorecem manobras e curvas.
Apesar de seu tamanho reduzido, o interior é moderno, com central multimídia, i-Cockpit e, em algumas versões, teto panorâmico fixo. O freio, por sua sensibilidade, exige uma adaptação inicial, mas entrega precisão quando bem-domado.
Peugeot 2008: conforto, tecnologia e versatilidade para viagens
O Peugeot 2008 se revela muito adequado para trajetos mais longos, combinando bom desempenho com consumo equilibrado.
Nas versões testadas, o modelo trouxe recursos tecnológicos de destaque, como alerta de faixa, câmera 360° e carregamento por indução. O teto solar retrátil proporcionou uma sensação de maior amplitude, especialmente na parte de trás, ideal para viajar com conforto.
A estabilidade em estradas sinuosas e o espaço interno reforçam seu perfil de SUV familiar voltado para o uso misto entre cidade e estrada.
Preços e lançamento
- A Peugeot lançou os 208 GT T200 Hybrid AT e 2008 GT T200 Hybrid AT como parte da linha 2026.
- O 208 GT Hybrid tem preço sugerido de R$ 126.990.
- O 2008 GT Hybrid é tabelado em R$ 162.990.
Ficha técnica
Peugeot 208 GT 1.0 T200 Hybrid AT
- Motor: 1.0 Turbo T200 + sistema híbrido leve (mHEV)
- Potência combinada: até 130 cv
- Transmissão: automática
- Tração: dianteira
Peugeot 2008 GT Hybrid T200 AT
- Motor: 1.0 Turbo T200 + sistema híbrido leve (mHEV)
- Potência combinada: até 130 cv
- Transmissão: automática
- Tração: dianteira