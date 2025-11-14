Volkswagen Tera se torna carro de passeio mais vendido no Brasil

Volkswagen Tera assume liderança no ranking de SUVs mais vendidos no Brasil / Crédito: Divulgação: Volkswagen

O SUV Volkswagen Tera terminou o mês de outubro como o carro de passeio mais vendido no Brasil, com 10.161 unidades emplacadas. Lançado há cinco meses, o modelo teve crescimento exponencial de vendas. No comparativo com setembro, o aumento foi de 33% e, desde junho, já são mais de 27 mil unidades vendidas. Ao todo, a Volkswagen do Brasil alcançou 16,8% de market share no mês de outubro, somando 41.769 carros entregues. A montadora lidera vendas de SUVs, cujo portfólio inclui, além do Tera, TCross, Nivus, Taos e Tiguan, que já somam 156.088 unidades emplacadas neste ano (janeiro-outubro).