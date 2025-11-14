Volkswagen Tera se torna carro de passeio mais vendido no Brasil

Volkswagen Tera se torna carro de passeio mais vendido no BrasilModelo lançado há cinco meses fechou outubro com 10.161 unidades emplacadas, segundo a Volkswagen
O SUV Volkswagen Tera terminou o mês de outubro como o carro de passeio mais vendido no Brasil, com 10.161 unidades emplacadas. Lançado há cinco meses, o modelo teve crescimento exponencial de vendas. No comparativo com setembro, o aumento foi de 33% e, desde junho, já são mais de 27 mil unidades vendidas.
Ao todo, a Volkswagen do Brasil alcançou 16,8% de market share no mês de outubro, somando 41.769 carros entregues. A montadora lidera vendas de SUVs, cujo portfólio inclui, além do Tera, TCross, Nivus, Taos e Tiguan, que já somam 156.088 unidades emplacadas neste ano (janeiro-outubro).
Mesmo com o Tera assumindo a liderança, o TCross segue como o SUV mais vendido do Brasil no acumulado do ano, com 73.102 unidades emplacadas. E apesar da pausa de produção em setembro, o modelo apresentou um aumento de 50% nos resultados de vendas em outubro, fechando o mês com 7.113 emplacamentos.
Já no segmento de hatches, o Polo mantém seu posto de líder no segmento. De janeiro a outubro, 102.860 carros foram entregues.
Nas picapes, chegando no seu 44º ano de história no mercado brasileiro, a Saveiro ocupa o décimo lugar nas vendas e como a segunda picape mais vendida do Brasil com 6.437 unidades em outubro e passando as 54 mil vendas no acumulado do ano.
