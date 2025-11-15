Com mais de 3 mil emplacamentos, Ford Ranger bate recorde de vendas em 2025

A picape emplacou 3.310 unidades em outubro e mais uma vez foi líder de vendas das versões de topo no segmento

A picape Ford Ranger registrou em outubro o melhor mês de vendas do ano, com 3.310 emplacamentos. No acumulado do ano, ela somou 28.315 unidades, um crescimento de 13% comparado ao mesmo período de 2024, enquanto o segmento avançou 5%.



Outro destaque da marca foi o SUV Territory com a venda de 1.138 unidades, o terceiro mês consecutivo acima de 1.000 unidades. No acumulado do ano, o carro atingiu um crescimento de 50%, comparado a 28% do segmento.

