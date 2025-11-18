BYD alcança a marca de 100 mil carros elétricos vendidos no Brasil

Com mais de 48 mil emplacamentos, o BYD Dolphin Mini é o carro elétrico mais vendido pela marca chinesa no Brasil

Em pouco mais de três anos no mercado brasileiro, a chinesa BYD acaba de alcançar marca de 100 mil veículos 100% elétricos emplacados no País. A montadora se tornou líder no ranking dos BEVs, superando em mais de sete vezes a segunda colocada.

O volume de vendas da BYD é quase o triplo da soma dos veículos comercializados no mesmo período por todos os concorrentes que ocupam da segunda à décima posição no ranking, segundo dados da Fenabrave. A BYD Auto chegou ao Brasil em 2022.

