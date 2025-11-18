BYD alcança a marca de 100 mil carros elétricos vendidos no Brasil

BYD alcança a marca de 100 mil carros elétricos vendidos no BrasilCom mais de 48 mil emplacamentos, o BYD Dolphin Mini é o carro elétrico mais vendido pela marca chinesa no Brasil
Em pouco mais de três anos no mercado brasileiro, a chinesa BYD acaba de alcançar marca de 100 mil veículos 100% elétricos emplacados no País. A montadora se tornou líder no ranking dos BEVs, superando em mais de sete vezes a segunda colocada.
O volume de vendas da BYD é quase o triplo da soma dos veículos comercializados no mesmo período por todos os concorrentes que ocupam da segunda à décima posição no ranking, segundo dados da Fenabrave. A BYD Auto chegou ao Brasil em 2022.
Com uma operação cada vez mais competitiva no mercado nacional, a marca registrou um crescimento em seu volume de vendas impulsionado pela chegada dos modelos de entrada BYD Dolphin e BYD Dolphin Mini, veículos que consolidaram o portfólio da chinesa.
Os elétricos mais vendidos pela BYD no Brasil
1º BYD Dolphin Mini: 48.301;
2º BYD Dolphin GS: 26.916;
3º BYD Dolphin Plus: 7.400;
4º BYD Seal: 7.169;
5º BYD Yuan Plus: 4.959;
A marca já conta com 200 concessionárias em funcionamento em todos os estados do País e vai chegar a 250 dentro dos próximos meses, conforme projeção divulgada pela montadora.