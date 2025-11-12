Fiat vai apresentar modelos inéditos no Salão do Automóvel de São Paulo

Desenvolvido pela Stellantis Motorsport e testado em banco de provas da Fórmula E, o carro combina desempenho esportivo com eletrificação. Com um motor elétrico de 207 kW, o esportivo é capaz de fazer 0 a 100 km/h em 5,85 segundos, conforme a montadora.

A Fiat anunciou que vai apresentar modelos inéditos no Salão do Automóvel de São Paulo . Uma das principais atrações do estande da italiana é o Abarth 600e Scorpionissima , o modelo mais potente da marca, com 280 cv potência e 345 Nm de torque.

Além do Abarth 600e, também será apresentado o Fastback Abarth 2026, o SUV Coupé esportivo da Fiat. Recentemente, o modelo passou por mudanças e teve a grade totalmente redesenhada, ganhando um para-choque e novos bancos esportivos.

O estande da Fiat também contará com lojas da Fiatwear e Abarthwear, lounge e ativações com uso de inteligência artificial, além de um painel de LED com a contagem regressiva para a data de aniversário de 50 anos da Fiat do Brasil, que acontecerá em 2026.

Os visitantes do Salão do Automóvel também poderão fazer test drive na Titano Ranch e nas versões Abarth dos SUVs da Fiat, Pulse e Fastback.

A Fiat também apresentará um carro-conceito que orientará o futuro da marca nos próximos anos. O Salão do Automóvel de São Paulo acontece entre os dias 22 e 30 de novembro, no Distrito Anhembi (SP).