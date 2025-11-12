Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fiat vai apresentar modelos inéditos no Salão do Automóvel de São Paulo

Abarth 600e Scorpionissima é um dos destaques do estande da montadora italiana
Autor Luciano Cesário
Luciano Cesário Repórter
A Fiat anunciou que vai apresentar modelos inéditos no Salão do Automóvel de São Paulo. Uma das principais atrações do estande da italiana é o Abarth 600e Scorpionissima, o modelo mais potente da marca, com 280 cv potência e 345 Nm de torque.

Desenvolvido pela Stellantis Motorsport e testado em banco de provas da Fórmula E, o carro combina desempenho esportivo com eletrificação. Com um motor elétrico de 207 kW, o esportivo é capaz de fazer 0 a 100 km/h em 5,85 segundos, conforme a montadora.

Além do Abarth 600e, também será apresentado o Fastback Abarth 2026, o SUV Coupé esportivo da Fiat. Recentemente, o modelo passou por mudanças e teve a grade totalmente redesenhada, ganhando um para-choque e novos bancos esportivos.

O estande da Fiat também contará com lojas da Fiatwear e Abarthwear, lounge e ativações com uso de inteligência artificial, além de um painel de LED com a contagem regressiva para a data de aniversário de 50 anos da Fiat do Brasil, que acontecerá em 2026.

Os visitantes do Salão do Automóvel também poderão fazer test drive na Titano Ranch e nas versões Abarth dos SUVs da Fiat, Pulse e Fastback.

A Fiat também apresentará um carro-conceito que orientará o futuro da marca nos próximos anos. O Salão do Automóvel de São Paulo acontece entre os dias 22 e 30 de novembro, no Distrito Anhembi (SP). 

