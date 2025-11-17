Geely EX2: o hatch elétrico com "front-malas" e força na traseira

Hatch 100% elétrico estreia no Brasil após sucesso de vendas na China / Crédito: Luciano Cesário

*Enviado a São Paulo Olhando por fora, o hatch 100% elétrico EX2, da Geely, parece só “mais um” entre os tantos carros chineses disponíveis no mercado brasileiro. Visual futurista, silhueta com apelo à modernidade e assinatura em led nos faróis são os primeiros elementos identificados. Mas o diferencial do carro não está à mostra.

O POVO testou a versão topo de linha do modelo num circuito urbano de aproximadamente 10 km, em São Paulo. Apesar do percurso limitado, as primeiras impressões ao volante indicaram uma boa experiência de dirigibilidade urbana. Dimensões

Por baixo do capô, nada de motor. Ao levantar a tampa, o que se revela é um “front-malas” de 70 litros, ideal para acomodar malas compactas ou pequenos volumes. Já o porta-malas traseiro conta com capacidade para 375 litros. E ainda há espaço extra para guardar parafernálias abaixo dos bancos traseiros. Trata-se, portanto, de um hatch bastante espaçoso. Segundo a montadora, ele possui as maiores dimensões da categoria. E por falar em tamanho, o carro tem comprimento de 4,13 metros, com entre-eixos de 2,65 metros. Essa configuração aproxima o EX2 das medidas de um SUV compacto, o que, naturalmente, garante mais espaço interno e condução confortável. Tração traseira

Outro diferencial do carro é o sistema mecânico. O EX2 conta com tração traseira, o que proporciona mais força nas arrancadas e retomadas. Ele vem equipado com motor de 116 cv de potência e torque de 15,3 kgfm. Na pista, a impressão é de uma potência maior, especialmente pelo impulso gerado nas rodas de trás a cada aceleração.

A Geely diz que o carro acelera de 0 a 100 km/h em 10,2 segundos. Parece pouco para quem está em busca de um elétrico com performance esportiva, mas suficiente àqueles focados no uso cotidiano. O teste em meio ao trânsito caótico da maior metrópole brasileira inviabilizou aferir o desempenho de velocidade, pois na maior parte do trajeto, o limite das vias era 50 km/h. Hatch 100% elétrico estreia no Brasil após sucesso de vendas na China Crédito: Luciano Cesário Hatch 100% elétrico estreia no Brasil após sucesso de vendas na China Crédito: Luciano Cesário Hatch 100% elétrico estreia no Brasil após sucesso de vendas na China Crédito: Luciano Cesário Economia

Um dos objetivos de quem compra carro elétrico é obter melhor custo-benefício em relação aos veículos a combustão. E o EX5 mira nisso. De acordo com a chinesa, ele é o carro mais econômico do Brasil e com melhor eficiência energética entre os hatchs.

Em relação a um carro do mesmo segmento movido a gasolina, a economia média é de R$ 415 por 1.000 km ao mês, nos cálculos da montadora. Anualmente, a redução de gastos pode chegar a quase R$ 5 mil. Bateria

Equipado com bateria de 39,4 KWh, o carro tem autonomia de 289 km no ciclo Inmetro. A bateria pode ser carregada de 30% a 80% em apenas 21 minutos nas estações de carregamento rápido. Já nas tomadas residenciais ou wallbox, esse tempo pode ultrapassar seis horas. Interior

Como um bom carro chinês, o EX5 segue padrão de cabine minimalista e tecnológica, trazendo cluster digital de 8,8” e central multimídia de 14,6”. O painel é revestido em material premium e o banco do motorista traz ajuste elétrico. No do passageiro, configuração manual.