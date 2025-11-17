Geely EX2: o hatch elétrico com "front-malas" e força na traseira

Geely EX2: o hatch elétrico com "front-malas" e força na traseiraHatch lançado em duas versões entra na briga por espaço no disputado mercado de elétricos no Brasil
Olhando por fora, o hatch 100% elétrico EX2, da Geely, parece só “mais um” entre os tantos carros chineses disponíveis no mercado brasileiro. Visual futurista, silhueta com apelo à modernidade e assinatura em led nos faróis são os primeiros elementos identificados. Mas o diferencial do carro não está à mostra.
O POVO testou a versão topo de linha do modelo num circuito urbano de aproximadamente 10 km, em São Paulo. Apesar do percurso limitado, as primeiras impressões ao volante indicaram uma boa experiência de dirigibilidade urbana.
Dimensões
Por baixo do capô, nada de motor. Ao levantar a tampa, o que se revela é um “front-malas” de 70 litros, ideal para acomodar malas compactas ou pequenos volumes. Já o porta-malas traseiro conta com capacidade para 375 litros. E ainda há espaço extra para guardar parafernálias abaixo dos bancos traseiros. Trata-se, portanto, de um hatch bastante espaçoso. Segundo a montadora, ele possui as maiores dimensões da categoria.
E por falar em tamanho, o carro tem comprimento de 4,13 metros, com entre-eixos de 2,65 metros. Essa configuração aproxima o EX2 das medidas de um SUV compacto, o que, naturalmente, garante mais espaço interno e condução confortável.
Tração traseira
Outro diferencial do carro é o sistema mecânico. O EX2 conta com tração traseira, o que proporciona mais força nas arrancadas e retomadas. Ele vem equipado com motor de 116 cv de potência e torque de 15,3 kgfm. Na pista, a impressão é de uma potência maior, especialmente pelo impulso gerado nas rodas de trás a cada aceleração.
A Geely diz que o carro acelera de 0 a 100 km/h em 10,2 segundos. Parece pouco para quem está em busca de um elétrico com performance esportiva, mas suficiente àqueles focados no uso cotidiano. O teste em meio ao trânsito caótico da maior metrópole brasileira inviabilizou aferir o desempenho de velocidade, pois na maior parte do trajeto, o limite das vias era 50 km/h.
Economia
Um dos objetivos de quem compra carro elétrico é obter melhor custo-benefício em relação aos veículos a combustão. E o EX5 mira nisso. De acordo com a chinesa, ele é o carro mais econômico do Brasil e com melhor eficiência energética entre os hatchs.
Em relação a um carro do mesmo segmento movido a gasolina, a economia média é de R$ 415 por 1.000 km ao mês, nos cálculos da montadora. Anualmente, a redução de gastos pode chegar a quase R$ 5 mil.
Bateria
Equipado com bateria de 39,4 KWh, o carro tem autonomia de 289 km no ciclo Inmetro. A bateria pode ser carregada de 30% a 80% em apenas 21 minutos nas estações de carregamento rápido. Já nas tomadas residenciais ou wallbox, esse tempo pode ultrapassar seis horas.
Interior
Como um bom carro chinês, o EX5 segue padrão de cabine minimalista e tecnológica, trazendo cluster digital de 8,8” e central multimídia de 14,6”. O painel é revestido em material premium e o banco do motorista traz ajuste elétrico. No do passageiro, configuração manual.
O pacote de tecnologia do carro ainda inclui carregador por indução e pacote ADAS com diversas ferramentas de assistência à condução, mas disponíveis apenas na versão mais cara.
Cores, versões e preços
São quatro opções de cores: verde Pistachio, cinza Street, branco Horizon e prata Urban. Todos os Geely EX2 possuem seis anos de garantia total (ou 150 mil km) e oito anos de cobertura para as baterias (ou 150 mil km).
EX2 Pro: R$ 123.800
EX2 Max: R$ 136.800
Principais itens de série
Geely EX2 Pro
. Ar-condicionado digital
. Saída de ar traseira
. Direção elétrica
. Vidros elétricos um-toque para todos
. Faróis full-led com acendimento automático
. Lanternas e luzes de rodagem diurna de LEDs
. Freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold
. Perfis de condução Eco, Padrão e Sport
. Bancos e volante revestidos de material premium
. Rodas aro 15 com pneus 205/65
. Ajuste de altura do banco do motorista
. Iluminação interna de LEDs
. Controle de velocidade de cruzeiro
. Entrada e partida sem chave
. Câmera de ré
. Painel de instrumentos digital de 8,8”
. Central multimídia FLYME de 14,6”
. Sistema de som com quatro alto-falantes
. Alarme
. Conectividade por Carbitlink
. Isofix
. Seis airbags
. Controles de tração e de estabilidade
. Controle de velocidade em rampa
. Assistente de partida em rampa
. Sensor de estacionamento traseiro
Geely EX2 Max
Soma aos itens da Pro
. Farol alto com controle inteligente
. Rodas de liga leve aro 16 com pneus 205/60
. Banco do motorista com ajustes elétricos
. Luz ambiente dinâmica (256 cores)
. Porta luvas como gaveta de 10 litros
. Luzes de cortesia de LED nos parassóis
. Acionamento remoto do ar-condicionado
. Câmera panorâmica de 540 graus
. Monitoramento e controle do veículo via App Geely
. Conectividade 4G
. Sistema de som com seis alto-falantes
. Carregador por indução
. Controle de cruzeiro adaptativo
. Alerta de mudança de faixa
. Frenagem automática de emergência
