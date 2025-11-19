Vendas de carros usados devem superar recorde histórico em 2025

Vendas de carros usados devem superar recorde histórico em 2025Dados de outubro, divulgados pela Fenauto, apontam para nova marca já em novembro
O mercado brasileiro de veículos seminovos e usados caminha para um novo recorde em 2025. Dados divulgados pela Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) apontam que a marca histórica de 15,7 milhões de unidades comercializadas em 2024 deverá ser superada já neste mês de novembro. A entidade estima 18 milhões de unidades comercializadas até o fim do ano.
O acumulado de vendas já alcançou 15.244.066 veículos entre janeiro e outubro de 2025. Este volume representa um crescimento de 17% em relação ao mesmo período do ano anterior. O desempenho do mês de outubro consolidou a tendência de alta. Foram vendidos 1.765.539 veículos, um aumento de 4% sobre as vendas de setembro (1.697.167).
A média diária de vendas no mês atingiu a marca expressiva de 76.763 unidades nos 10 meses analisados. “O segmento vem apresentando uma excelente performance desde o início do ano e deve acelerar as vendas nos dois últimos meses, segundo nossas expectativas”, comentou Enilson Sales, presidente da Fenauto.
Segundo a entidade, esse recorde de vendas consolida os carros seminovos e usados como a opção mais sólida e vantajosa para o consumidor brasileiro.
Os usados preferidos pelos consumidores em outubro
Auto
VW - Gol 76.597
GM - Onix 43.288
Hyundai - HB20 41.038
Comerciais leves
VW – Saveiro 25.014
Toyota – Hilux 21.329
Motos
Honda - CG150 89.760
Honda – BIZ 40.397
Honda - CG 125 31.842
Comerciais pesados
Volvo - FH 3.141
Ford– Cargo 2.856
Ford- F4000 1.633