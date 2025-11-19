Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vendas de carros usados devem superar recorde histórico em 2025

Dados de outubro, divulgados pela Fenauto, apontam para nova marca já em novembro
Autor Luciano Cesário
Autor
Luciano Cesário Repórter
O mercado brasileiro de veículos seminovos e usados caminha para um novo recorde em 2025. Dados divulgados pela Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) apontam que a marca histórica de 15,7 milhões de unidades comercializadas em 2024 deverá ser superada já neste mês de novembro. A entidade estima 18 milhões de unidades comercializadas até o fim do ano.

O acumulado de vendas já alcançou 15.244.066 veículos entre janeiro e outubro de 2025. Este volume representa um crescimento de 17% em relação ao mesmo período do ano anterior. O desempenho do mês de outubro consolidou a tendência de alta. Foram vendidos 1.765.539 veículos, um aumento de 4% sobre as vendas de setembro (1.697.167).

A média diária de vendas no mês atingiu a marca expressiva de 76.763 unidades nos 10 meses analisados. “O segmento vem apresentando uma excelente performance desde o início do ano e deve acelerar as vendas nos dois últimos meses, segundo nossas expectativas”, comentou Enilson Sales, presidente da Fenauto.

Segundo a entidade, esse recorde de vendas consolida os carros seminovos e usados como a opção mais sólida e vantajosa para o consumidor brasileiro.

Os usados preferidos pelos consumidores em outubro

Auto

VW - Gol 76.597

GM - Onix 43.288

Hyundai - HB20 41.038

Comerciais leves

VW – Saveiro 25.014

Toyota – Hilux 21.329

Motos

Honda - CG150 89.760

Honda – BIZ 40.397

Honda - CG 125 31.842

Comerciais pesados

Volvo - FH 3.141

Ford– Cargo 2.856

Ford- F4000 1.633

