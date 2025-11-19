Vendas de carros usados devem superar recorde histórico em 2025

O mercado brasileiro de veículos seminovos e usados caminha para um novo recorde em 2025. Dados divulgados pela Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) apontam que a marca histórica de 15,7 milhões de unidades comercializadas em 2024 deverá ser superada já neste mês de novembro. A entidade estima 18 milhões de unidades comercializadas até o fim do ano.

O acumulado de vendas já alcançou 15.244.066 veículos entre janeiro e outubro de 2025. Este volume representa um crescimento de 17% em relação ao mesmo período do ano anterior. O desempenho do mês de outubro consolidou a tendência de alta. Foram vendidos 1.765.539 veículos, um aumento de 4% sobre as vendas de setembro (1.697.167).