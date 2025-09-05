Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novo Ford Territory registra recorde de vendas em agosto no Brasil

Novo Ford Territory registra recorde de vendas em agosto no Brasil

O SUV foi o destaque da marca no mês, com o recorde histórico de 1.228 emplacamentos
Autor Luciano Cesário
Autor
Luciano Cesário Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O SUV Ford Territory foi o destaque da marca em agosto e fechou seu primeiro mês completo de vendas com o recorde de 1.228 emplacamentos. Com esse desempenho, o modelo médio se consolida como o segundo mais vendido da Ford no Brasil, atrás da Ranger.

Comparado a julho, as vendas do Territory cresceram 34%. E quando se considera de janeiro a agosto, o crescimento foi de 35%. O modelo 2026, lançado em julho último, refinou ainda mais a nova geração, com foco nos atributos mais valorizados pelos consumidores do segmento. O SUV ganhou mudanças no design e nos equipamentos de conveniência e segurança.

Além da nova frente, o seu interior – líder em espaço na categoria – ficou ainda mais tecnológico com novas telas e bancos com aquecimento e resfriamento. O seu posicionamento de preço sem aumento, por R$ 215.000, foi outro ponto que, segundo a marca, contribuiu para impulsionar as vendas.

Leia mais

Ranger também se destacou em agosto

Outro modelo que se destacou no mês foi a Ranger, que vendeu 2.755 unidades e foi vice-líder da categoria, com uma participação de 24,8%. No acumulado de 2025, a Ranger somou 21.836 unidades, um crescimento de cerca de 20% comparado ao mesmo período do ano passado, bem acima do segmento, que avançou 9,8%.

Com a venda total de 5.413 unidades em agosto, a Ford somou no ano 33.793 unidades, um crescimento de 18,3% comparado ao mesmo período de 2024, enquanto a indústria avançou apenas 3,2%.

“Com o lançamento do Novo Territory a Ford tem hoje uma linha completa e totalmente renovada, que continua a conquistar novos clientes para a marca. E a nossa expectativa é manter a tendência de crescimento acima do mercado”, diz Daniel Sanches, gerente nacional de Vendas da Ford.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar