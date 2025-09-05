Novo Ford Territory registra recorde de vendas em agosto no Brasil

Lançado em julho, Ford Territory alcança mais de 1,2 mil emplacamentos em agosto / Crédito: Divulgação/Ford

O SUV Ford Territory foi o destaque da marca em agosto e fechou seu primeiro mês completo de vendas com o recorde de 1.228 emplacamentos. Com esse desempenho, o modelo médio se consolida como o segundo mais vendido da Ford no Brasil, atrás da Ranger. Comparado a julho, as vendas do Territory cresceram 34%. E quando se considera de janeiro a agosto, o crescimento foi de 35%. O modelo 2026, lançado em julho último, refinou ainda mais a nova geração, com foco nos atributos mais valorizados pelos consumidores do segmento. O SUV ganhou mudanças no design e nos equipamentos de conveniência e segurança.