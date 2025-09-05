Novo Ford Territory registra recorde de vendas em agosto no Brasil

Novo Ford Territory registra recorde de vendas em agosto no BrasilO SUV foi o destaque da marca no mês, com o recorde histórico de 1.228 emplacamentos
O SUV Ford Territory foi o destaque da marca em agosto e fechou seu primeiro mês completo de vendas com o recorde de 1.228 emplacamentos. Com esse desempenho, o modelo médio se consolida como o segundo mais vendido da Ford no Brasil, atrás da Ranger.
Comparado a julho, as vendas do Territory cresceram 34%. E quando se considera de janeiro a agosto, o crescimento foi de 35%. O modelo 2026, lançado em julho último, refinou ainda mais a nova geração, com foco nos atributos mais valorizados pelos consumidores do segmento. O SUV ganhou mudanças no design e nos equipamentos de conveniência e segurança.
Além da nova frente, o seu interior – líder em espaço na categoria – ficou ainda mais tecnológico com novas telas e bancos com aquecimento e resfriamento. O seu posicionamento de preço sem aumento, por R$ 215.000, foi outro ponto que, segundo a marca, contribuiu para impulsionar as vendas.
Ranger também se destacou em agosto
Outro modelo que se destacou no mês foi a Ranger, que vendeu 2.755 unidades e foi vice-líder da categoria, com uma participação de 24,8%. No acumulado de 2025, a Ranger somou 21.836 unidades, um crescimento de cerca de 20% comparado ao mesmo período do ano passado, bem acima do segmento, que avançou 9,8%.
Com a venda total de 5.413 unidades em agosto, a Ford somou no ano 33.793 unidades, um crescimento de 18,3% comparado ao mesmo período de 2024, enquanto a indústria avançou apenas 3,2%.
“Com o lançamento do Novo Territory a Ford tem hoje uma linha completa e totalmente renovada, que continua a conquistar novos clientes para a marca. E a nossa expectativa é manter a tendência de crescimento acima do mercado”, diz Daniel Sanches, gerente nacional de Vendas da Ford.
