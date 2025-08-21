Picape Ram Dakota Nightfall será lançada em 2026 no Brasil

Picape Ram Dakota Nightfall será lançada em 2026 no BrasilModelo também será disponibilizado em outros mercados sulamericanos
Com previsão para 2026, a Ram fará o lançamento no Brasil e em diferentes mercados da América do Sul da nova Dakota Nightfall Concept.
A picape traz uma grade do radiador, com o nome Ram vazado e grafado na parte central. O conjunto é emoldurado por uma linha de led que cruza a dianteira da picape lateralmente, passando pela parte superior da grade e indo até os faróis, também de leds.
Na dianteira também está presente um capô esportivo com entrada de ar superior iluminada por três pontos de luz laranja, uma referência e homenagem a algumas das picapes mais famosas da história da Ram. Já no para-choque, há gancho de reboque frontal, guincho elétrico e protetor inferior.
A carroceria recebeu uma série de vincos e linhas retilíneas. Esses atributos continuam na suspensão elevada da marca Fox, nos pneus todo-terreno de 33 polegadas e nas rodas de liga-leve de 18” com beadlock, recurso essencial para garantir a excelência do carro mesmo nos percursos off-road mais intensos.
O visual é complementado pelos estribos laterais e molduras pretas dos para-lamas, mesma cor aplicada nos para-choques e retrovisores.
O estilo da Dakota Nightfall Concept continua na traseira, onde se destaca o estepe aparente e integral. Ele é fixado em um Rambar exclusivo, que também adota luzes de led de longo alcance. Outros destaques da traseira são as lanternas também de led e o emblema Ram na tampa traseira, além do para-choque traseiro com ganchos de reboque.