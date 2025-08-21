Picape Ram Dakota Nightfall será lançada em 2026 no Brasil

Frente da Ram Dakota Nightfall / Crédito: Divulgação/Ram

Com previsão para 2026, a Ram fará o lançamento no Brasil e em diferentes mercados da América do Sul da nova Dakota Nightfall Concept.

A picape traz uma grade do radiador, com o nome Ram vazado e grafado na parte central. O conjunto é emoldurado por uma linha de led que cruza a dianteira da picape lateralmente, passando pela parte superior da grade e indo até os faróis, também de leds.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Faróis da Ram Dakota Nightfall Crédito: Divulgação/Ram

Na dianteira também está presente um capô esportivo com entrada de ar superior iluminada por três pontos de luz laranja, uma referência e homenagem a algumas das picapes mais famosas da história da Ram. Já no para-choque, há gancho de reboque frontal, guincho elétrico e protetor inferior.

A carroceria recebeu uma série de vincos e linhas retilíneas. Esses atributos continuam na suspensão elevada da marca Fox, nos pneus todo-terreno de 33 polegadas e nas rodas de liga-leve de 18” com beadlock, recurso essencial para garantir a excelência do carro mesmo nos percursos off-road mais intensos.

Parte traseira da Ram Dakota Nightfall Crédito: Divulgação/Ram O visual é complementado pelos estribos laterais e molduras pretas dos para-lamas, mesma cor aplicada nos para-choques e retrovisores.