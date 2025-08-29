Volvo lança XC70, o híbrido plug-in com maior autonomia 100% elétrica da marca

Novo XC70 é o primeiro SUV híbrido plug-in de longo alcance da Volvo Cars / Crédito: Divulgação/Volvo Cars

A Volvo acaba de lançar no mercado chinês o SUV XC70, o híbrido plug-in com maior autonomia totalmente elétrica da marca. Segundo a montadora, o carro roda até 200 km no modo elétrico, conforme ciclo de testes CLTC. Apresentado pela Volvo como um SUV que combina tecnologia de última geração, segurança avançada e design escandinavo, o novo XC70 foi construído sobre a nova plataforma Scalable Modular Architecture (SMA) para híbridos plug-in de longo alcance.

Design O Volvo XC70 reflete uma abordagem moderna à herança de design escandinavo da empresa. O carro traz linhas bem definidas da dianteira até a traseira, enquanto o teto é suavemente afilado. Na dianteira, uma grade fechada em forma de escudo – que remete aos modelos totalmente elétricos da Volvo – é combinada com uma grade de proteção ativa que se ajusta automaticamente para otimizar a aerodinâmica, a climatização e o resfriamento da cabine. Esse recurso, conforme a marca, ajuda a aumentar a eficiência energética e a ampliar a autonomia. Na traseira, as lanternas traseiras verticais em forma de C são suavemente integradas ao vidro traseiro, criando um visual elegante e moderno, atraente e funcional.