Volvo lança XC70, o híbrido plug-in com maior autonomia 100% elétrica da marca

SUV está disponível exclusivamente no mercado chinês, mas pode chegar ao Brasil caso modelo se torne produto global da marca
Autor Luciano Cesário
Luciano Cesário Repórter
A Volvo acaba de lançar no mercado chinês o SUV XC70, o híbrido plug-in com maior autonomia totalmente elétrica da marca. Segundo a montadora, o carro roda até 200 km no modo elétrico, conforme ciclo de testes CLTC.

Apresentado pela Volvo como um SUV que combina tecnologia de última geração, segurança avançada e design escandinavo, o novo XC70 foi construído sobre a nova plataforma Scalable Modular Architecture (SMA) para híbridos plug-in de longo alcance.

De acordo com a montadora, o carro foi projetado para atender à crescente demanda por híbridos plug-in de longo alcance, especialmente na China, onde os clientes agora podem encomendar o carro. A Volvo Cars também planeja levar o carro para a Europa posteriormente.

Caso a montadora o transforme o XC70 em um produto global, a Volvo Car Brasil já demonstrou o interesse em adicionar o SUV ao seu portfólio atual, ao lado dos híbridos XC60 e XC90; e dos totalmente elétricos: EX30, EX40, EC40 e EX90.

O XC70 é equipado com tecnologia de carregamento rápido, permitindo que ele carregue de 0 a 80% em apenas 23 minutos. Além disso, a capacidade de carregamento bidirecional do carro permite usar a bateria como um carregador portátil para outros dispositivos elétricos, como equipamentos para atividades ao ar livre e camping.

Design 

O Volvo XC70 reflete uma abordagem moderna à herança de design escandinavo da empresa. O carro traz linhas bem definidas da dianteira até a traseira, enquanto o teto é suavemente afilado.

Na dianteira, uma grade fechada em forma de escudo – que remete aos modelos totalmente elétricos da Volvo – é combinada com uma grade de proteção ativa que se ajusta automaticamente para otimizar a aerodinâmica, a climatização e o resfriamento da cabine. Esse recurso, conforme a marca, ajuda a aumentar a eficiência energética e a ampliar a autonomia.

Na traseira, as lanternas traseiras verticais em forma de C são suavemente integradas ao vidro traseiro, criando um visual elegante e moderno, atraente e funcional. 

Conectividade 

O sistema multimídia rápido e inteligente do XC70 oferece serviços digitais como um assistente de voz com inteligência artificial para controlar as funções do carro e pesquisar informações online.

O XC70 possui uma tela em frente ao motorista de 12,3 polegadas e um grande display central horizontal de 15,4 polegadas, apresentando o que você precisa, quando você precisa. O formato horizontal da multimídia permite que o motorista visualize um grande mapa de navegação, sem perder espaço para outras funções importantes, tornando-a multitarefa intuitiva e eficiente.

Muitas das funções do carro – como a climatização da cabine – podem ser controladas remotamente, utilizando o aplicativo Volvo Cars. 

