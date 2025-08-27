Com mesmo motor e mais versões, Renault Kardian 2026 parte de R$ 113,6 mil

Com mesmo motor e mais versões, Renault Kardian 2026 parte de R$ 113,6 milSUV traz mudanças na tecnologia e preserva motorização para ficar mais competitivo
A Renault lançou a linha 2026 do SUV compacto Kardian, produzido na fábrica de São José dos Pinhais (PR). O carro chega em cinco versões —antes eram três— e traz atualizações na tecnologia. Motor, conjunto mecânico e visual permanecem os mesmos do modelo anterior. Os preços variam de R$ 113,6 mil a R$ 149,9 mil.
Confira preços e versões
Evolution turbo TCe manual – R$ 113.690
Authentic turbo TCe câmbio manual EDC – R$ 119.990
Evolution turbo TCe câmbio automático EDC – R$ 124.690
Techno turbo TCe câmbio EDC – R$ 139.290
Iconic turbo TCe câmbio EDC – R$ 149.990
As versões Authentic (exclusiva para venda direta) e Evolution câmbio manual são novidades. A topo de linha, que antes se chamava Premiere Edition, agora foi batizada de Iconic.
Com visual praticamente igual ao da linha 2025, a mudança mais notável no novo Kardian é na tela da central multimídia, que passa de 8” para 10”. Segundo a francesa, o sistema atual tem mais memória e melhor definição, permitindo espelhamento sem fio para os sistemas Android Auto e Apple Carplay.
O novo quadro de instrumentos, posicionado acima do volante, também tem 10” e possui alta resolução na versão mais cara. Ele conta com “widgets” que podem ser configurados com informações de áudio e telefone, Eco Monitor, alertas do veículo, odômetro e consumo de combustível.
O painel também permite visualização do trajeto do GPS nos sistemas Apple CarPlay (usando o Apple Maps) e Android Auto (usando o Waze ou Google Maps). Com a informação disponível acima do volante, o condutor não precisa desviar o olhar para o mapa exibido na multimídia. A dirigibilidade fica mais segura, segundo a Renault.
Outras novidades no pacote tecnológico do carro são o farol alto automático, ativado em velocidades acima de 40 km/h, e a câmera frontal com sensor de proximidade para pedestres e ciclistas. No total, o SUV passa a contar com quatro câmeras, todas com a função auto zoom, que realiza um rebatimento digital da câmera para baixo, tornando as manobras de estacionamento mais precisas.
Uma novidade sutil dentro da cabine é a linha de revestimento em couro que cruza o painel central. Os bancos dianteiros também trazem acabamento com o mesmo material, reforçando o aspecto premium no interior. Os dois assentos dianteiros permanecem com ajuste manual.
Abaixo do capô, nenhuma mudança. O carro continua equipado com motor turbo TCe 1.0 flex, que entrega 125 cv de potência e 220 Nm de torque. Segundo a Renault, a configuração entrega o melhor desempenho na categoria dos SUVs compactos disponíveis no Brasil.
Na linha 2026, os principais itens de segurança e assistência à condução estão presentes em todas as versões, como o Sistema de Frenagem Autônoma (AEB) e o Controle Adaptativo de Velocidade (ACC), que passam a ser de série nas versões Iconic e Techno e opcional na Evolution. O pacote de segurança possui 13 tecnologias avançadas de assistência ao motorista (ADAS).
Com design mantido, o SUV muda a cara com a nova cor azul iron e passa a ter a opção de teto biton em prata Étoile quando pintado nas cores cinza Cassiopée e preto Nacré. Com isso, a linha é ofertada em cinco cores e duas opções de teto biton – preto e prata, opcionais na versão techno e de série na versão iconic.
Competitividade
O segmento de SUVs compactos tem concorrência acirrada no Brasil. A renovação do Kardian em pouco mais de um ano após a estreia, em março de 2024, tem a ver com a movimentação dos rivais.
O lançamento do Volkswagen Tera e a atualização do Fiat Pulse aumentaram o grau de competitividade no mercado e obrigaram a Renault a renovar o SUV para ampliar as vendas.
Conforme Aldo Costa, diretor de Marketing da Renault no Brasil, o Kardian ajudou a marca a consolidar o Brasil como segundo mercado da montadora no mundo em 2024.
Desde o lançamento, foram mais de 50 mil unidades do SUV produzidos no Brasil, com 17 mil exportações para 13 países.
Equipamentos de série
Authentic turbo TCe câmbio EDC
Principais equipamentos de série: 6 airbags (frontal, lateral e de cortina), Controlador de velocidade e limitador de velocidade (CC + SL), assistente de partida (HSA), sensores de estacionamento traseiro, controles eletrônicos de estabilidade e tração (ESP+ASR), sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS), novo cluster digital de 7”, ar-condicionado digital com função auto, retrovisores externos com ajuste elétrico, faróis e assinatura luminosa 100% em LED, barras de teto funcionais e modulares em preto, roda flexwheel 16”, aerofólio traseiro, Start&Stop, volante com ajustes de altura e profundidade, vidro do motorista com função one-touch e antiesmagamento, vidros elétricos para passageiros e transmissão EDC de seis velocidades com paddle shifts.
Opcionais: Pack AFS: protetor de cárter + câmera de ré + cobertura do porta-malas – R$ 1.839.
Evolution turbo TCe manual
Principais equipamentos de série: Os mesmos da versão authentic + roda flexwheel biton 16”, protetor de cárter, cobertura do porta-malas, iluminação do porta-luvas, transmissão manual de seis velocidades.
Opcionais: Pack multimídia (openR link + câmera de ré): R$ 1.200
Evolution turbo TCe câmbio automático
Os mesmos da versão acima, mais transmissão EDC de seis velocidades.
Opcionais: Pack multimídia (openR link + cãmera de ré): R$ 1.200
Pack safety (ADAS + pack multimídia): R$ 4.100
Techno turbo TCe câmbio EDC
Todos os equipamentos da versão evolution mais: Controle de velocidade adaptativo (ACC), frenagem automática de emergência, para veículos, pedestres e ciclistas (AEBS), alerta de colisão frontal (FCW), freio de estacionamento eletrônico, console elevado com apoio de braço, painel e volante com acabamento em revestimento premium, roda de liga leve 17” diamantadas bíton, chave presencial do tipo cartão e acesso Hands-Free, partida remota do motor, saídas USB-C para o banco traseiro, carregador de smartphone por indução, Central openR link de 10”, seis alto-falantes, vidros dos passageiros com função one-touch e antiesmagamento, câmera de ré.
Opcionais: Teto bíton: R$ 1.700 e Pack Connect Techno (Serviços conectados): R$ 2.400
Iconic turbo TCe câmbio EDC
Todos os equipamentos da versão techno mais: Câmera Multiview (MVC), alerta de ponto cego (BSW), alerta de distância segura (DW), acendimento automático dos faróis altos (AHL) sensores de estacionamento frontal, faróis de neblina em LED, sensor crepuscular, modos de condução Normal, Eco e Sport, Ambient Lighting (iluminação dinâmica e personalizável no interior), Teto bíton preto Nacré ou prata Étoile, badge lateral “iconic”, skis na cor prata acetinada, grade frontal em preto brilhante
Opcionais: Pack Connect Iconic (Serviços conectados + revestimento premium + antena shark): R$ 3.590
Para todas as versões:
Cor branca +R$ 1.000
Pintura metálica +R$ 1.900
