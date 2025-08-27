Com mesmo motor e mais versões, Renault Kardian 2026 parte de R$ 113,6 mil

Renault Kardian 2026 em sua nova cor azul iron / Crédito: Luciano Cesário/O POVO

*Enviado a São Paulo

A Renault lançou a linha 2026 do SUV compacto Kardian, produzido na fábrica de São José dos Pinhais (PR). O carro chega em cinco versões —antes eram três— e traz atualizações na tecnologia. Motor, conjunto mecânico e visual permanecem os mesmos do modelo anterior. Os preços variam de R$ 113,6 mil a R$ 149,9 mil.



Confira preços e versões

Evolution turbo TCe manual – R$ 113.690

Authentic turbo TCe câmbio manual EDC – R$ 119.990

Evolution turbo TCe câmbio automático EDC – R$ 124.690

Techno turbo TCe câmbio EDC – R$ 139.290

Iconic turbo TCe câmbio EDC – R$ 149.990

As versões Authentic (exclusiva para venda direta) e Evolution câmbio manual são novidades. A topo de linha, que antes se chamava Premiere Edition, agora foi batizada de Iconic.

Com visual praticamente igual ao da linha 2025, a mudança mais notável no novo Kardian é na tela da central multimídia, que passa de 8” para 10”. Segundo a francesa, o sistema atual tem mais memória e melhor definição, permitindo espelhamento sem fio para os sistemas Android Auto e Apple Carplay.

O novo quadro de instrumentos, posicionado acima do volante, também tem 10” e possui alta resolução na versão mais cara. Ele conta com “widgets” que podem ser configurados com informações de áudio e telefone, Eco Monitor, alertas do veículo, odômetro e consumo de combustível.



O painel também permite visualização do trajeto do GPS nos sistemas Apple CarPlay (usando o Apple Maps) e Android Auto (usando o Waze ou Google Maps). Com a informação disponível acima do volante, o condutor não precisa desviar o olhar para o mapa exibido na multimídia. A dirigibilidade fica mais segura, segundo a Renault. Espaço interno do Renault Kardian 2026 Crédito: Santiago Cicero/Renault Brasil Outras novidades no pacote tecnológico do carro são o farol alto automático, ativado em velocidades acima de 40 km/h, e a câmera frontal com sensor de proximidade para pedestres e ciclistas. No total, o SUV passa a contar com quatro câmeras, todas com a função auto zoom, que realiza um rebatimento digital da câmera para baixo, tornando as manobras de estacionamento mais precisas.

Uma novidade sutil dentro da cabine é a linha de revestimento em couro que cruza o painel central. Os bancos dianteiros também trazem acabamento com o mesmo material, reforçando o aspecto premium no interior. Os dois assentos dianteiros permanecem com ajuste manual.

Abaixo do capô, nenhuma mudança. O carro continua equipado com motor turbo TCe 1.0 flex, que entrega 125 cv de potência e 220 Nm de torque. Segundo a Renault, a configuração entrega o melhor desempenho na categoria dos SUVs compactos disponíveis no Brasil.

Na linha 2026, os principais itens de segurança e assistência à condução estão presentes em todas as versões, como o Sistema de Frenagem Autônoma (AEB) e o Controle Adaptativo de Velocidade (ACC), que passam a ser de série nas versões Iconic e Techno e opcional na Evolution. O pacote de segurança possui 13 tecnologias avançadas de assistência ao motorista (ADAS).



Com design mantido, o SUV muda a cara com a nova cor azul iron e passa a ter a opção de teto biton em prata Étoile quando pintado nas cores cinza Cassiopée e preto Nacré. Com isso, a linha é ofertada em cinco cores e duas opções de teto biton – preto e prata, opcionais na versão techno e de série na versão iconic.

Competitividade

O segmento de SUVs compactos tem concorrência acirrada no Brasil. A renovação do Kardian em pouco mais de um ano após a estreia, em março de 2024, tem a ver com a movimentação dos rivais.

O lançamento do Volkswagen Tera e a atualização do Fiat Pulse aumentaram o grau de competitividade no mercado e obrigaram a Renault a renovar o SUV para ampliar as vendas.

Conforme Aldo Costa, diretor de Marketing da Renault no Brasil, o Kardian ajudou a marca a consolidar o Brasil como segundo mercado da montadora no mundo em 2024.

