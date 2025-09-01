Renault Kardian 2026: Conservador no visual e na motorização, liberal na tecnologia

Renault Kardian 2026: Conservador no visual e na motorização, liberal na tecnologiaNova linha do SUV traz novidades no pacote tecnológico, mas mantém design e motor do modelo anterior
A linha 2026 do Renault Kardian é conservadora no visual e na motorização, e liberal na tecnologia. O carro não mudou nada no design em relação ao modelo anterior. Tem cor nova – azul iron–, mas a cara é rigorosamente a mesma. O motor também foi mantido. Por outro lado, o SUV trouxe novidades no pacote tecnológico.
O POVO testou o novo Kardian Iconic, a versão topo de linha, em percurso urbano de 150 km entre São Paulo e Itu, no interior do Estado. Na estrada plana, o carro entregou velocidade e força. O motor turbo 1.0 é o ativo para acelerações rápidas e retomadas em tempo satisfatório.
Potência
O carro andou melhor em linha reta do que nos trechos mais íngremes. Na pista, ele ganha velocidade com muita facilidade. Mas quanto mais rápido, mais barulho faz o motor. Com o som desligado, isso torna-se perceptível. Não chega a ser um ruído que incomoda, mas não tem como passar despercebido.
Segundo a Renault, o motor gera 125 cv e 220 Nm de torque –configuração apontada pela marca como a melhor da categoria.
Design
Além do motor, o Kardian 2026 preserva a mesma identidade visual da linha anterior. A inovação externa foi apenas a nova cor azul iron. Mudanças só na cabine. Parte do painel, bancos dianteiros e volante agora têm acabamento em revestimento premium. O conforto melhorou, mas os bancos permanecem com ajuste manual.
Tecnologia
No pacote tecnológico, algumas inovações. O painel de instrumentos traz informações em tempo real sobre o GPS. Ele se conecta à central multimídia, que ficou maior, passando de 8” para 10”. A maior vantagem é que o condutor não precisa desviar o olhar para a tela multimídia, pois os dados sobre localização são projetados no painel de instrumentos acima do volante.
A tela de navegação permite acesso sem fio aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto. A conexão é estável e feita sem dificuldades. A cabine ainda conta com console central elevado, apoio de braço e carregador por indução para smartphones. O carregamento, no entanto, requer paciência. Em mais de uma hora, o celular utilizado no teste recebeu menos de 50% de carga. Ponto positivo é que o aparelho não ficou aquecido.
Outras novidades na tecnologia são o farol alto automático e a câmera monocular, posicionada ao centro do para-brisa na parte superior. O equipamento conta com sensor de proximidade para pedestres e ciclistas. O foco é a segurança: evitar atropelamentos. E por falar em segurança, as ferramentas de assistência à condução ficam visíveis no painel de instrumentos em todas as versões.
Segurança
O carro traz itens de segurança comum na categoria, como a Frenagem Autônoma (AEB) e o Controle Adaptativo de Velocidade (ACC). O pacote de segurança inclui 13 tecnologias avançadas de assistência ao motorista (ADAS).
Durante o teste, o alerta de ponto cego se mostrou preciso. O sistema funciona com uma luz de LED piscando nos retrovisores, avisando o condutor quando um veículo se encontra fora de seu campo de visão, durante uma mudança de faixa, por exemplo. No movimentado trânsito da capital paulista, a ferramenta é muito útil ao motorista.
Há ainda outros itens de segurança que colaboram para uma condução mais assertiva, a exemplo do controlador de velocidade, assistente de partida em rampa, alerta de distância segura, alerta de colisão frontal, entre outros.
Versões e preços
Evolution turbo TCe manual – R$ 113.690
Authentic turbo TCe câmbio manual EDC – R$ 119.990
Evolution turbo TCe câmbio automático EDC – R$ 124.690
Techno turbo TCe câmbio EDC – R$ 139.290
Iconic turbo TCe câmbio EDC – R$ 149.990
Cores
A linha 2026 do Kardian introduz a cor azul Iron e passa a ter a opção de teto biton em prata Étoile quando pintado nas cores cinza Cassiopée e preto. Com isso, são cinco opções de cores e duas de teto biton– preto e prata, opcionais na versão techno e de série na versão iconic. São elas: Branco Glacier; cinza Etoile; cinza Cassiopée; preto Nacré e o inédito azul Iron.
Equipamentos de série
Authentic turbo TCe câmbio EDC
Principais equipamentos de série: 6 airbags (frontal, lateral e de cortina), Controlador de velocidade e limitador de velocidade (CC + SL), assistente de partida (HSA), sensores de estacionamento traseiro, controles eletrônicos de estabilidade e tração (ESP+ASR), sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS), novo cluster digital de 7”, ar-condicionado digital com função auto, retrovisores externos com ajuste elétrico, faróis e assinatura luminosa 100% em LED, barras de teto funcionais e modulares em preto, roda flexwheel 16”, aerofólio traseiro, Start&Stop, volante com ajustes de altura e profundidade, vidro do motorista com função one-touch e antiesmagamento, vidros elétricos para passageiros e transmissão EDC de seis velocidades com paddle shifts.
Opcionais: Pack AFS: protetor de cárter + câmera de ré + cobertura do porta-malas – R$ 1.839.
Evolution turbo TCe manual
Principais equipamentos de série: Os mesmos da versão authentic + roda flexwheel biton 16”, protetor de cárter, cobertura do porta-malas, iluminação do porta-luvas, transmissão manual de seis velocidades.
Opcionais: Pack multimídia (openR link + camera de ré) : R$ 1.200
Evolution turbo TCe câmbio automático
Os mesmos da versão acima, mais transmissão EDC de seis velocidades.
Opcionais: Pack multimídia (openR link + camera de ré): R$ 1.200
Pack safety (ADAS + pack multimídia): R$ 4.100
Techno turbo TCe câmbio EDC
Todos os equipamentos da versão evolution mais: Controle de velocidade adaptativo (ACC), frenagem automática de emergência, para veículos, pedestres e ciclistas (AEBS), alerta de colisão frontal (FCW), freio de estacionamento eletrônico, console elevado com apoio de braço, painel e volante com acabamento em revestimento premium, roda de liga leve 17” diamantadas bíton, chave presencial do tipo cartão e acesso Hands-Free, partida remota do motor, saídas USB-C para o banco traseiro, carregador de smartphone por indução, Central openR link de 10”, seis alto-falantes, vidros dos passageiros com função one-touch e antiesmagamento, câmera de ré.
Opcionais:
Teto bíton: R$ 1.700
Pack Connect Techno (Serviços conectados): R$ 2.400
Iconic turbo TCe câmbio EDC
Todos os equipamentos da versão techno mais:
Câmera Multiview (MVC), alerta de ponto cego (BSW), alerta de distância segura (DW), acendimento automático dos faróis altos (AHL) sensores de estacionamento frontal, faróis de neblina em LED, sensor crepuscular, modos de condução Normal, Eco e Sport, Ambient Lighting (iluminação dinâmica e personalizável no interior), Teto bíton preto Nacré ou prata Étoile, badge lateral “iconic”, skis na cor prata acetinada, grade frontal em preto brilhante
Opcionais:
Pack Connect Iconic (Serviços conectados + revestimento premium + antena shark): R$ 3.590
Para todas as versões:
Cor branca +R$ 1.000
Pintura metálica +R$ 1.900
