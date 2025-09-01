Renault Kardian 2026: Conservador no visual e na motorização, liberal na tecnologia

Renault Kardian 2026 em sua nova cor azul iron / Crédito: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault

*Enviado a São Paulo A linha 2026 do Renault Kardian é conservadora no visual e na motorização, e liberal na tecnologia. O carro não mudou nada no design em relação ao modelo anterior. Tem cor nova – azul iron–, mas a cara é rigorosamente a mesma. O motor também foi mantido. Por outro lado, o SUV trouxe novidades no pacote tecnológico.

O POVO testou o novo Kardian Iconic, a versão topo de linha, em percurso urbano de 150 km entre São Paulo e Itu, no interior do Estado. Na estrada plana, o carro entregou velocidade e força. O motor turbo 1.0 é o ativo para acelerações rápidas e retomadas em tempo satisfatório. Potência

O carro andou melhor em linha reta do que nos trechos mais íngremes. Na pista, ele ganha velocidade com muita facilidade. Mas quanto mais rápido, mais barulho faz o motor. Com o som desligado, isso torna-se perceptível. Não chega a ser um ruído que incomoda, mas não tem como passar despercebido. Segundo a Renault, o motor gera 125 cv e 220 Nm de torque –configuração apontada pela marca como a melhor da categoria.

Design

Além do motor, o Kardian 2026 preserva a mesma identidade visual da linha anterior. A inovação externa foi apenas a nova cor azul iron. Mudanças só na cabine. Parte do painel, bancos dianteiros e volante agora têm acabamento em revestimento premium. O conforto melhorou, mas os bancos permanecem com ajuste manual. Tecnologia

No pacote tecnológico, algumas inovações. O painel de instrumentos traz informações em tempo real sobre o GPS. Ele se conecta à central multimídia, que ficou maior, passando de 8” para 10”. A maior vantagem é que o condutor não precisa desviar o olhar para a tela multimídia, pois os dados sobre localização são projetados no painel de instrumentos acima do volante. A tela de navegação permite acesso sem fio aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto. A conexão é estável e feita sem dificuldades. A cabine ainda conta com console central elevado, apoio de braço e carregador por indução para smartphones. O carregamento, no entanto, requer paciência. Em mais de uma hora, o celular utilizado no teste recebeu menos de 50% de carga. Ponto positivo é que o aparelho não ficou aquecido.



Outras novidades na tecnologia são o farol alto automático e a câmera monocular, posicionada ao centro do para-brisa na parte superior. O equipamento conta com sensor de proximidade para pedestres e ciclistas. O foco é a segurança: evitar atropelamentos. E por falar em segurança, as ferramentas de assistência à condução ficam visíveis no painel de instrumentos em todas as versões. Espaço interno do Renault Kardian 2026 Crédito: Santiago Cicero Espaço interno do Renault Kardian 2026 Crédito: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault Espaço interno do Renault Kardian 2026 Crédito: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault Renault Kardian 2026 em sua nova cor azul iron Crédito: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault Novo Renault Kardian 2026 usa o mesmo motor do modelo anterior Crédito: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault Renault Kardian 2026 em sua nova cor azul iron Crédito: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault Espaço interno do Renault Kardian 2026 Crédito: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault Espaço interno do Renault Kardian 2026 Crédito: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault Renault Kardian 2026 em sua nova cor azul iron Crédito: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault Segurança

O carro traz itens de segurança comum na categoria, como a Frenagem Autônoma (AEB) e o Controle Adaptativo de Velocidade (ACC). O pacote de segurança inclui 13 tecnologias avançadas de assistência ao motorista (ADAS).



Durante o teste, o alerta de ponto cego se mostrou preciso. O sistema funciona com uma luz de LED piscando nos retrovisores, avisando o condutor quando um veículo se encontra fora de seu campo de visão, durante uma mudança de faixa, por exemplo. No movimentado trânsito da capital paulista, a ferramenta é muito útil ao motorista.

Há ainda outros itens de segurança que colaboram para uma condução mais assertiva, a exemplo do controlador de velocidade, assistente de partida em rampa, alerta de distância segura, alerta de colisão frontal, entre outros.

Versões e preços

Evolution turbo TCe manual – R$ 113.690

Authentic turbo TCe câmbio manual EDC – R$ 119.990

Evolution turbo TCe câmbio automático EDC – R$ 124.690

Techno turbo TCe câmbio EDC – R$ 139.290

Iconic turbo TCe câmbio EDC – R$ 149.990

