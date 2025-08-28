Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novo Jeep Commander estreia no Brasil com mais de 40 acessórios

Novo Jeep Commander estreia no Brasil com mais de 40 acessórios

Linha 2026 ganha projetor de logo, ponteiras esportivas e exclusivo tilt down
Autor Luciano Cesário
Autor
Luciano Cesário Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Jeep Commander linha 2026 chega ao mercado brasileiro com mais de 40 itens da linha Jeep Authentic Accessories, desenvolvidos pela Mopar em conformidade com o padrão de qualidade, engenharia e segurança Stellantis para personalização do SUV.

De acordo com a montadora, os acessórios têm o papel de entregar mais versatilidade e funcionalidade ao carro e podem ser implementados em todas as versões — flex, diesel e gasolina.

A Jeep destaca que o Commander é o único SUV do seu segmento com uma proposta de acessórios homologados pela própria marca, como estribos laterais, engate reboque integrado ao para-choque traseiro, bagageiro tubular, suportes para bicicletas, além de tapetes com bordas elevadas para reforçar a vocação do modelo para a aventura e uso intenso, com proteção completa da cabine.

Leia mais

O Novo Commander traz ainda a nova soleira iluminada, o projetor de logo Jeep e as ponteiras de escapamento polidas ou pretas, além do exclusivo sistema Tilt Down — recurso que rebate automaticamente o retrovisor direito em manobras de ré.

Parte dos acessórios do Commander 2026

Bagageiro Tubular

Barra Transversal de Teto

Carregador de Celular por Indução (Wireless Charger)

Engate Reboque Integrado ao Para-choque Traseiro

Estribos Laterais

Iluminação Interna

Iluminação Interna do Porta-malas

Frisos Laterais com cores exclusivas dos Novos Commander

Parafusos antifurto

Ponteiras de escapamento (polidas ou pretas) para escapamento

Porta-objetos flexível

Porta-óculos

Protetor de Cárter

Protetor de Soleira Metálico e com LED

Projetor de Logo Jeep

Recobrimento do vão de carga

Rede para o bagageiro tubular

Rede de Proteção de Cargas no porta-malas

Suporte de Bicicleta para teto

Suporte de Bicicleta para engate (2 bikes)

Suporte Fixo de Bicicleta para engate (3 bikes)

Tapetes com bordas elevadas

Tapete de porta-malas

Tilt Down (rebatimento automático de retrovisor em ré

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar