Novo Jeep Commander estreia no Brasil com mais de 40 acessórios

Novo Jeep Commander conta com acessórios desenvolvidos pela própria marca / Crédito: Divulgação/Jeep

O Jeep Commander linha 2026 chega ao mercado brasileiro com mais de 40 itens da linha Jeep Authentic Accessories, desenvolvidos pela Mopar em conformidade com o padrão de qualidade, engenharia e segurança Stellantis para personalização do SUV. De acordo com a montadora, os acessórios têm o papel de entregar mais versatilidade e funcionalidade ao carro e podem ser implementados em todas as versões — flex, diesel e gasolina.

Barra Transversal de Teto Carregador de Celular por Indução (Wireless Charger) Engate Reboque Integrado ao Para-choque Traseiro

Estribos Laterais Iluminação Interna Iluminação Interna do Porta-malas

Frisos Laterais com cores exclusivas dos Novos Commander Parafusos antifurto Ponteiras de escapamento (polidas ou pretas) para escapamento