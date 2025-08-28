Novo Jeep Commander estreia no Brasil com mais de 40 acessórios

Novo Jeep Commander estreia no Brasil com mais de 40 acessóriosLinha 2026 ganha projetor de logo, ponteiras esportivas e exclusivo tilt down
O Jeep Commander linha 2026 chega ao mercado brasileiro com mais de 40 itens da linha Jeep Authentic Accessories, desenvolvidos pela Mopar em conformidade com o padrão de qualidade, engenharia e segurança Stellantis para personalização do SUV.
De acordo com a montadora, os acessórios têm o papel de entregar mais versatilidade e funcionalidade ao carro e podem ser implementados em todas as versões — flex, diesel e gasolina.
A Jeep destaca que o Commander é o único SUV do seu segmento com uma proposta de acessórios homologados pela própria marca, como estribos laterais, engate reboque integrado ao para-choque traseiro, bagageiro tubular, suportes para bicicletas, além de tapetes com bordas elevadas para reforçar a vocação do modelo para a aventura e uso intenso, com proteção completa da cabine.
O Novo Commander traz ainda a nova soleira iluminada, o projetor de logo Jeep e as ponteiras de escapamento polidas ou pretas, além do exclusivo sistema Tilt Down — recurso que rebate automaticamente o retrovisor direito em manobras de ré.
Parte dos acessórios do Commander 2026
Bagageiro Tubular
Barra Transversal de Teto
Carregador de Celular por Indução (Wireless Charger)
Engate Reboque Integrado ao Para-choque Traseiro
Estribos Laterais
Iluminação Interna
Iluminação Interna do Porta-malas
Frisos Laterais com cores exclusivas dos Novos Commander
Parafusos antifurto
Ponteiras de escapamento (polidas ou pretas) para escapamento
Porta-objetos flexível
Porta-óculos
Protetor de Cárter
Protetor de Soleira Metálico e com LED
Projetor de Logo Jeep
Recobrimento do vão de carga
Rede para o bagageiro tubular
Rede de Proteção de Cargas no porta-malas
Suporte de Bicicleta para teto
Suporte de Bicicleta para engate (2 bikes)
Suporte Fixo de Bicicleta para engate (3 bikes)
Tapetes com bordas elevadas
Tapete de porta-malas
Tilt Down (rebatimento automático de retrovisor em ré