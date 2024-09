Fiat dobra vendas do Fastback no Brasil em menos de um ano

No último mês, a montadora atingiu um dos melhores resultados desde o lançamento, com mais de 4.408 unidades vendidas

Apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo em 2018, o Fastback , da Fiat , chegou no mercado brasileiro em 2022 e agora, em setembro de 2024, alcançou 100 mil unidades produzidas.

Ele é o segundo SUV da Fiat a ser produzido no Brasil, juntamente com o Pulse .

Desenvolvido e fabricado no Polo Automotivo Stellantis Betim (MG), o Fastback foi responsável por inaugurar uma nova categoria dos B-SUVs: a de SUV Coupé . Em novembro de 2023, o modelo tinha 50 mil unidades produzidas no País, conforme O POVO noticiou à época.

Em agosto, a Fiat conquistou a terceira posição no disputado mercado de SUVs, com 7.962 unidades emplacadas e uma participação de 9,9%. O Fastback, por sua vez, registrou mais de 4.408 unidades vendidas no mês, considerado um dos melhores desempenhos desde o lançamento.

Além do Brasil, atualmente o modelo é exportado para outros 14 países. Ele é vendido em cinco versões, a Fastback Turbo 200 AT, Audace T200 AT, Impetus T200 AT, Limited Edition Powered by Abarth T270 AT e Abarth.

Toda a linha do Fastback é equipada com motores turbo, tendo duas opções de motorização: