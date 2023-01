Test-drive Fiat Fastback: cupê tem charme e super porta-malas

Durante cerca de um mês em Fortaleza O POVO testou a versão topo de linha, a Limited Edition powered by Abarth. Sim, na estética não há como não lembrar do BMW X4, mas é o tipo da semelhança que não incomoda ninguém, no máximo a alemã

No já longínquo 2018, no já saudoso Salão do Automóvel de São Paulo, a Fiat exibia um esboço em forma de conceito do hoje Fastback. A receptividade foi ótima, mas ele sofreu alterações e chegou ao mercado em setembro de 2022 (já ano passado) como um cupê compacto, não mais médio, como no Salão. Durante cerca de um mês em Fortaleza O POVO testou a versão topo de linha, a Limited Edition powered by Abarth. Sim, na estética não há como não lembrar do BMW X4, mas é o tipo da semelhança que não incomoda ninguém, no máximo a alemã.

O SUV cupê tem posição elevada de dirigir, o que torna mais fácil ter visibilidade dianteira. Todavia, enxergar a traseira é ruim. Assim, a câmera de ré e o sensor de estacionamento traseiro são absolutamente providenciais. O motor resolve para arrastar os 1.304kg. Não há do que reclamar do desempenho nas arrancadas e retomadas. Ok, não chega a ser um espetáculo, no entanto, atende. A estabilidade nas curvas foi tranquila. Em trechos fora de estrada, nada grave, embora seja possível sentir as imperfeições mais severas.

O Fiat Fastback é posicionado como o primeiro SUV cupê da marca. Mais ainda: como o mais importante lançamento da italiana dos últimos anos. No rol de atributos, o maior porta-malas da categoria e amplo espaço interno, uma das maiores alturas em relação ao solo entre os concorrentes com posição de dirigir elevada e a esportividade dos motores turbo. Ademais, a montadora colocou na versão topo a submarca Abarth, uma aposta ousada, cujo objetivo claro é aumentar a percepção de valor.

O modelo está disponível em três versões (Audace, Impetus e Limited Edition Powered By Abarth). Ele sai de fábrica reunindo conteúdos como sistemas de assistência à direção (ADAS), freio de mão eletrônico, paddle shifters (câmbio borboleta), cluster full digital de 7 polegadas, central multimídia de até 10,1 polegadas e o Fiat Connect////Me, plataforma de serviços conectados da marca, oferecido como item opcional. No caso da Limited Edition Powered By Abarth um motor Turbo 270 Flex.



Todas as configurações saem de fábrica com faróis de lanternas full-LED, ar-condicionado digital, airbags laterais, freio de estacionamento eletrônico, carregador de celular por indução, sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré e controles de tração e estabilidade. A Audace traz central multimídia de 8,4 polegadas e rodas de 17 polegadas.



Como vende a Fiat, o próprio termo “fastback” faz referência direta a uma categoria super seleta de carros que têm em comum essa característica, o desenho veloz e as curvas dinâmicas. Noutros termos: a intenção é exibir um design fluido e esportivo, que faça com que ele pareça estar em movimento até quando parado.



Segundo SUV da Fiat fabricado no Brasil, o Fastback se junta ao Fiat Pulse no segmento de mercado que mais cresce na preferência dos brasileiros. O time do Design Center South America da Stellantis tinha de criar um modelo para estrear em uma nova categoria para a marca.

A chamada musculatura do layout é uma característica. Ao olhar pela lateral, vê-se o BMW X4, ops, vê-se a silhueta fluida, com a coluna C inclinada e o teto mergulhando em direção à traseira, a essência de um SUV coupé. A linha que começa na lateral, passa em cima da roda traseira e segue até o spoiler. A intenção é dar movimento e largura para a traseira, transpirando velocidade.

Já o frontal é sim sofisticado e esportivo. O parachoque tem entradas aerodinâmicas e grade no formato de colmeia tridimensional. A aplicação em black piano confere nobreza. Os faróis são Full LED de série com DRL quando as setas são acionadas. Outro detalhe estético: a pintura bicolor Ela já vem de série na Impetus e Limited.As rodas de liga leve têm design diamantado. Aumenta a percepção de refinamento. Na traseira, essência do SUV coupé, a tampa do porta-malas tem linha fluida. As lanternas são horizontais de LED.

Por dentro, um dos destaques é o console central. O design dá boa visibilidade para a central multimídia e agrega com facilidade os comandos. Fáceis de ver e de tocar. Há regulagem de altura e profundidade do volante. Os bancos têm revestimento em couro, assim como partes das portas. Estão disponíveis o Mescla Sanchez com embossed, o couro ecológico Preto com embossed e o couro natural Steel Grey com bordado. Na traseira, não há limpador de vidro. Não precisa fazer como o redator e ficar a procurar na alavanca.

Porta-malas com 516 litros é gigante, porte de sedã (Foto: DIVULGAÇÃO)



Um dos trunfos do modelo é o porta-malas. A Fiat fala em o maior da categoria, com 600 litros de capacidade (caso fossem encher de líquido) ou 516 litros, com bloquinhos. Na hora de guardar a carga, um recurso simples faz muita diferença. A cobertura é dobrável e retrátil, o que facilita sobremaneira a acomodação de malas e outras cargas. Com os bancos rebaixados, a fabricante aponta volume total de 1.087 litros. O espaço está também na maior capacidade do segmento em seus porta-objetos: são 28 litros no total. Contudo, faz falta ter espaço para uma garrafa, por exemplo, na porta. É bem apertado.

O modelo está disponível em seis cores: Preto Vulcano, Branco Banchisa, Cinza Strato, Prata Bari, Cinza Silverstone e Vermelho Monte Carlo (esta última como opção exclusiva da versão Limited Edition Powered by Abarth).



FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 04-01-2023: Flashback Fiat Teste Drive. (Foto: Samuel Setubal/ Especial para O Povo) (Foto: Samuel Setubal/Especial para O Povo)



Segurança é trunfo

A Stellantis assina que o Fastback é um dos carros mais seguros produzidos no Brasil. A começar pela carroceria. Cita a composição, formada em 87% por aço de alta e ultra resistência. O veículo possui quatro airbags, sendo dois frontais e dois laterais.

A altura do solo (192 mm) está entre as maiores da categoria. Isso implica lembrar que há limites a respeitar no uso "esportivo". Os ângulos de ataque (20,4) e transposição (21,2) dão ao Fastback autoridade para transpor obstáculos na cidade e, quem sabe, em estradas de terra. O modelo tem o maior comprimento (4,43m) entre os seus principais concorrentes.

A palavra da moda, potência, está no discurso da montadora. A linha Fastback é 100% turbo. Com duas opções de motorização, ele é equipado nas versões Audace e Impetus com o Turbo 200 Flex com potência de 130 cv com etanol (125 cv com gasolina) e torque de 200 Nm. O propulsor permite que o modelo vá de 0 a 100km/h em apenas 9,4 segundos Diz a fabricante ser o mais rápido entre os competidores com motor 1.0 turbo na categoria. O consumo do propulsor também impressiona por ser o menor entre os concorrentes com propulsor 1.0 turbo, registrando até 14,6 km/l na estrada. Não testamos para confirmar.

O Turbo 270 Flex com a potência de 185 cv com etanol (180 cv com gasolina) e 270 Nm de torque na versão Limited Edition Powered by Abarth, a que testamos, tem as maiores potência e torque entre os concorrentes. Ele vai de 0 a 100 km/h em 8,1 segundos e é ainda o mais rápido entre os competidores com motor turbo até 1.5l. Oferece a melhor relação peso-potência da categoria (7 kg/cv).

Há três modos de direção: Normal (foco em menor consumo e mais conforto), Manual (mais versatilidade) e Sport (resposta mais rápida). Para provar do modo mais venenoso, tem um escorpião da Abarth no volante, em uma tecla vermelha. É nela. Ao acionar um botão no volante, todo o ajuste do carro é alterado com maior sensibilidade do pedal acelerador, um mapeamento mais arisco das trocas de marcha, um modo de direção mais firme e o acionamento da vetorização dinâmica de torque (DTV). O Fastback vem com câmbio CVT nas versões com Turbo 200 e transmissão automática de 6 marchas associada ao Turbo 270.



FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 04-01-2023: Flashback Fiat Teste Drive. (Foto: Samuel Setubal/ Especial para O Povo) (Foto: Samuel Setubal/Especial para O Povo)



Tecnologia

O modelo é equipado com ADAS (sistemas avançados de assistência à direção) com algumas funcionalidades importantes, ainda restritas no mercado, embora menos do que há não muito tempo. Uma delas é a frenagem automática de emergência. Evita colisões contra veículos à frente.

O alerta de mudança de faixa auxilia o motorista em caso de saída da pista em que está, e a comutação automática dos faróis, que define entre o farol alto e baixo automaticamente. Ele traz também como item de série o freio de mão eletrônico: basta pressionar uma tecla no console central para acioná-lo. A função traz mais uma conveniência: o Auto Hold. Com ela, o Fastback mantém o freio acionado após retirar o pé do pedal, seja em uma subida na garagem do prédio, em uma ladeira, um semáforo ou no engarrafamento.

O modelo também vem com paddle shifters, o “câmbio borboleta”. Eles ficam logo atrás do volante e, com apenas um toque, é possível trocar de marcha. O novo SUV da Fiat traz também cluster full digital de 7 polegadas personalizável em que o usuário pode escolher se deseja ter informações de forma analógica ou digital, como força G, pressão do turbo, consumo em tempo real, entre outras.



Conectividade

A central multimídia é de 8,4 ou 10,1 polegadas (de acordo com a versão) com o Fiat Connect////Me, a plataforma exclusiva conectada da marca, vinculado à tela maior, além de Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 04-01-2023: Flashback Fiat Teste Drive. (Foto: Samuel Setubal/ Especial para O Povo) (Foto: Samuel Setubal/Especial para O Povo)



São mais de 30 funcionalidades. O sistema conectado da marca permite que o usuário tenha acesso a todas as informações do carro, como diagnósticos e a localização do veículo pelo smartphone, smartwatch ou até por meio de um assistente pessoal como Alexa ou Google Assistant. Para completar, agora passará a ser possível também fazer o agendamento da revisão e de outros serviços em concessionária diretamente pelo app My Uconnect conectado à central. O modelo conta ainda com wireless charger (carregador por indução). Esqueça os cabos.

Não é instinto de escorpião, mas o lançamento da Fiat disputa até com o Jeep Renegade, ambos da Stellantis.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 04-01-2023: Flashback Fiat Teste Drive. (Foto: Samuel Setubal/ Especial para O Povo) (Foto: Samuel Setubal/Especial para O Povo)





ANOTAÇÕES

- O carro é para amar ou odiar. No folclore do setor, há quem o chame de BMW da Shopee.

- O modelo vem com o conceito Sound Design da italiana. Ao ligar, sobe uma musiquinha.

- A ausência do limpador traseiro exige adaptação. Você vai procurar ligar, pela força do hábito

- A Fiat mira no segmento de SUVs, hoje 36% do mercado brasileiro. Começou pelo Pulse.

- Tem motor 1.0 turbo e câmbio CVT ou 1.3 turbo com câmbio automático

estreia

- O Fiat Fastback estreou como conceito no Salão do Automóvel de São Paulo, em 2018.

Frente

- O para-choque dianteiro tem entradas de ar nas extremidades

- Há faróis de neblina em LED na parte inferior

Tem vinco marcando a linha de cintura na altura das maçanetas e outro na parte inferior das portas

-Possui molduras de plástico nas caixas de rodas.

Segurança

- São dois airbags frontais e dois laterais que fazem a proteção do tórax e cabeça

- Porta-malas tem volume de 516 litros.

- Seriam 600 litros, caso a medição fosse com água (o que referência não aplicável)

Banco traseiro acomoda bem três pessoas, mas se forem muito altas vão sentir que é um cupê (Foto: DIVULGAÇÃO)





Versões e Preços



Fastback Audace Turbo 200 Flex AT

A versão Audace é equipada com o motor Turbo 200 e câmbio CVT. Traz uma ampla lista de itens de série, como ADAS (frenagem automática de emergência, alerta de mudança de faixa e comutação automática dos faróis), controle de estabilidade e tração, airbags frontais e laterais de tórax e cabeça, rodas de liga leve de 17”, freio de mão eletrônico com Auto Hold, ar-condicionado automático e digital, paddle shifters (borboleta no volante), sensor e câmera de estacionamento traseiros, wireless charger, central multimídia com tela de 8,4” com pareamento sem fio, carregador por indução e faróis e lanternas Full LED.

Preço sugerido Brasil (exceto São Paulo e Zona Franca de Manaus):

R$ 131.490



Fastback Impetus Turbo 200 Flex AT

Além dos itens disponíveis na Audace, a versão Impetus traz bancos revestidos em couro, acabamento interno escurecido, sensor de estacionamento dianteiro, pintura bicolor com teto em preto, faróis de neblina dianteiros com função cornering lamps, roda esportiva com acabamento diamantado de 18", retrovisores externos com rebatimento elétrico, tapetes de carpete e painel de instrumentos 7" Full Digital. Também conta com a central multimídia com tela de 10,1" com Apple Carplay e Android Auto sem fio.

Preço sugerido Brasil (exceto São Paulo e Zona Franca de Manaus):

R$ 142.490



Fastback Limited Edition Powered by Abarth Turbo 270 Flex AT

A edição limitada do escorpião mais famoso do mundo é equipada com o potente motor Turbo 270 e câmbio automático de 6 marchas. Além de todos itens disponíveis nas outras versões, esta configuração possui rodas esportivas de liga leve 18" com pintura escurecida e badges "Limited Edition" nos para-lamas dianteiros, além de "Powered by Abarth" no cofre do motor e na tampa do porta-malas.

Preço sugerido Brasil (exceto São Paulo e Zona Franca de Manaus):

R$ 154.990



FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 04-01-2023: Flashback Fiat Teste Drive. (Foto: Samuel Setubal/ Especial para O Povo) (Foto: Samuel Setubal/Especial para O Povo)



