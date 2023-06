Fiat Fastback estreia nova versão por R$115.990

O chamado SUV Coupé Fiat Fastback Turbo 200 (modelo de entrada) chega ao mercado a partir de R$119.990, o bastante para se enquadrar no teto de R$ 120 mil do Governo e ser incluído no rol de modelos incentivados pelo Governo Federal. Assim, enquanto durar o incentivo, custa R$115.990.

O motor turbo 200 Flex tem potência de 130 cv com etanol (125 cv com gasolina) e torque de 200 Nm. O propulsor permite que o modelo vá de 0 a 100km/h em apenas 9,4 segundos, sendo o mais rápido entre os concorrentes com motor 1.0 turbo na categoria.

O consumo é apresentado como o menor dentre os concorrentes com propulsor 1.0 turbo, registrando até 14,6 km/l na estrada. Para comandar esse motor, a transmissão tem câmbio automático de 7 velocidades.

O Fastback turbo 200 também uma lista de itens de série, como central multimídia de 8,4”, Apple CarPlay e Android Auto wireless, freio de estacionamento eletrônico, ar-condicionado automático e digital, piloto automático, sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré, faróis e lanternas em LED, roda de liga leve 17”, 4 Airbags, Controle de Estabilidade (ESC) e Traction Control Plus (TC+).

Tem no menu cinco cores: branco banchisa, prata bari, preto vulcano, cinza silverstone e cinza strato. O modelo o maior porta-malas da categoria e espaço interno amplo.

Maior variedade de carros habilitados no programa do Governo

Com o lançamento do Fastback Turbo 200 AT, a Fiat que já é a marca com mais modelos e versões habilitados no programa do Governo, traz ainda mais variedade para a iniciativa. Assim, a marca passa a oferecer sete modelos e 22 versões aptas para receber os descontos do projeto, abrangendo as categorias subcompacto, hatch, sedã, SUV, picape e furgão.

Outro destaque da marca líder do mercado brasileiro é a sua abrangente rede de concessionárias. Com mais de 500 lojas estrategicamente posicionadas, a Fiat está presente em todas as regiões do Brasil.