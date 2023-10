Fastback Abarth: novo SUV coupé da Fiat chega ao mercado por R$ 159,9 mil

A esportividade é o ativo principal do novo Fastback. De acordo com a Abarth, a nova versão ganhou pneus mais aderentes, rodas largas e mais leves e controles eletrônicos com ajustes personalizados.

A nova versão do Fastback, o primeiro SUV coupé da Fiat, chega ao mercado brasileiro por R$ 159.990. Desenvolvido pela Abarth, a divisão esportiva da montadora italiana, o modelo foi projetado tanto para uso urbano como nas pistas de corrida, o chamado trackday. As vendas já estão disponíveis nas concessionárias.

O start é um convite à adrenalina logo na primeira aceleração. Uma leve pisada no pedal é suficiente para ouvir o ronco do motor.

O painel também é personalizado com adereços e costura que fazem referência a modelos de alta performance.

Os bancos são revestidos em couro ecológico e têm acabamento em linha vermelha nas extremidades, reforçando a característica do espaço interno dos esportivos.

Como um bom SUV, o modelo é bastante espaçoso, confortável e com boa ergonomia, proporcionando dirigibilidade estável e segura.

O POVO testou o Fastback 2023 no Autódromo de Capuava, em Indaiatuba, Interior de São Paulo, num circuito de aproximadamente 16 km.

Devido ao trajeto sinuoso do autódromo, a potência máxima não pôde ser explorada. Por outro lado, as curvas fechadas da pista foram um teste para o sistema de câmbio do SUV.

“Não é só barulho, é potência, muita potência”, destacou Hugo Domingues, head de marketing da Abarth na América do Sul ao revelar que o novo Fastback pode atingir até 220 km/h, com aceleração de até 100 km/h em 7,6 segundos.

Na apresentação do modelo à imprensa, ocorrida no dia 23 de outubro, os executivos da marca “venderam” o ruído como uma espécie de assinatura do carro, a marca registrada.

A potência máxima é de 185 cavalos com etanol e de 180 cavalos com gasolina.

A impressão durante o teste tem uma explicação. De acordo com a Abarth, o modelo conta com um sistema projetado especialmente para distribuir o torque nas rodas em momentos de intensa rotação, deixando o veículo mais "provocante e insinuante" nas manobras.

Segurança

Para aumentar a confiança do condutor ao volante no uso das funcionalidades do carro, a montadora investiu em segurança ativa.

Dentre os recursos disponíveis estão sensor de chuva e luminosidade, alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência e alerta de mudança de faixa.

Outro comando que reforça a segurança é a vinculação do cinto ao freio de mão eletrônico. Sem o equipamento devidamente encaixado ao corpo, o veículo não sai do lugar, mesmo que o botão de start tenha sido acionado.

Ao pisar no acelerador, o painel acende um alerta para o uso do cinto e a frenagem bloqueia o movimento das rodas.

Suspensão e rodas

Em relação à versão anterior, lançada em setembro de 2022, o Fastback traz aprimoramentos nas rodas e pneus e na suspensão.

Embora as rodas permaneçam com aro 18, elas estão visivelmente mais largas, o que segundo a fabricante garante mais estabilidade.

Os novos pneus também ganharam aderência de 7% na comparação com os anteriores. Também houve uma redução de 5 kg no peso do carro, o que aumenta em 6% a agilidade na pista.

A suspensão dianteira tem nova geometria. O carro está 5 mm mais baixo. A redução, segundo a Abarth, torna a direção mais precisa e direta.

Além disso, as molas estão 7% mais rígidas e os amortecedores ficaram 12% mais estáveis.

Na suspensão traseira, as molas ficaram 6% mais rígidas e os amortecedores ganharam ainda mais estabilidade, cerca de 21%.

A configuração, conforme destacou a montadora, tem o objetivo de aumentar a performance esportiva do carro.

Conectividade

No quesito tecnologia, destaque para a moderna central multimídia de 10,1 polegadas com conexão sem fio android auto e apple carplay.

O carregador de celular por indução, que não é novidade nos carros de alto padrão, tem um diferencial: conta com sistema de resfriamento da bateria para evitar o sobreaquecimento do aparelho no momento da transferência de carga.

O sistema ainda disponibiliza operações remotas e mais de 30 funcionalidades para uso personalizado.

Cores

O Fastback está disponível nas cores vermelho montecarlo, branco banchisa, cinza strato e preto vulcano. Todas as opções realçam o design arrojado e layout moderno do carro.

O desenho é inspirado no escorpião presente no brasão da Abarth. O spoiler dianteiro evidencia os faróis e lanternas full LED, elementos que conferem mais esportividade ao SUV.

Preço competitivo

O vice-presidente sênior da Abarth, Herlander Zola, disse ao O POVO que o Fastback 2023 foi projetado com foco na alta performance e custo acessível.

"O preço é muito importante para determinar o volume de vendas que a gente pode obter. A gente planejou esse produto para que ele seja muito competitivo dentro do segmento dos esportivos. Estou muito seguro em afirmar que o preço dele é muito competitivo e vai nos dar a possibilidade de abocanhar um espaço importante dentro do segmento", frisou.

A entrada do novo Fastback no mercado automotivo brasileiro aquece o segmento de utilitários esportivos no Brasil.

O modelo da Abarth vai disputar espaço com modelos já consolidados em vendas, como o Volkswagen Nivus, Nissan Kicks e o Chevrolet Tracker.

Ficha técnica do Fastback 2023

Motor

Posição: Transversal dianteiro

Número de cilindros: 4 em linha

Diâmetro x curso: 70 x 86,5 mm

Cilindrada total: 1.332 cm³

Taxa de compressão: 10,5:1

Potência máxima (ABNT): 180 cv (gasolina) / 185 cv (etanol) a 5.750 rpm

Torque máximo (ABNT): 270 Nm (27,5 kgfm) a 1.750 rpm

Nº de válvulas por cilindro: 4

Eixo de comando de válvulas: 1 no cabeçote

Alimentação

Ignição: Vitesco, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção

Injeção eletrônica: Vitesco, multiponto e direta

Combustível: Gasolina/Etanol

Transmissão

Câmbio automático: seis marchas à frente e uma à ré

Relações de transmissão:

1ª – 4,459

2ª – 2,508

3ª – 1,556

4ª – 1,142

5ª – 0,852

6ª – 0,672

Ré – 3,185

Diferencial: 3,683

Tração: Dianteira

Sistema de freios

Comando: A pedal e transmissão hidráulica com ABS/ESC de série

Dianteiro: A disco ventilado (diâmetro de 305 mm) com pinça flutuante

Traseiro: A tambor (diâmetro de 203 mm), refrigerado com regulagem automática

Suspensão dianteira

Tipo: Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais com barra estabilizadora

Amortecedores: Hidráulicos telescópico

Elemento elástico: Mola helicoidal

Suspensão traseira

Tipo: Eixo de torção com rodas semi independentes

Amortecedores: Hidráulicos telescópico

Elemento elástico: Mola helicoidal

Direção

Tipo: elétrica de série com pinhão e cremalheira

Diâmetro mínimo de giro: 10,9 m

Rodas

Medida: 7,5” x 18”

Pneus: 215/45 R18

Peso do veículo

Em ordem de marcha: 1.299kg

Capacidade de carga: 400 kg

Dimensões externas e capacidades

Comprimento do veículo: 4.425 mm

Largura do veículo: 1.780 mm (s/espelhos) 1.989 mm (c/espelhos)

Altura do veículo: 1.544 mm

Distância entre-eixos: 2.532 mm

Bitola dianteira: 1.484 mm

Bitola traseira: 1.510 mm

Ângulo de entrada: 20°

Ângulo de saída: 23°

Altura livre entre os eixos: 215 mm

Altura mínima do solo: 187 mm

Tanque de combustível: 47 litros

Desempenho

Velocidade máxima: 220 km/h (etanol) / 219 km/h (gasolina)

0 a 100 km/h: 7,6 s (etanol) / 8,0 s (gasolina)

Consumo

Ciclo urbano: 10,3 km/l (gasolina) / 7,2 km/l (etanol)

Ciclo estrada: 13,1 km/l (gasolina) / 9,3 km/l (etanol

Preço

R$ 159.990 (versão única)

