Fiat tem melhor abril em vendas desde 2019 e mantém liderança do mercado em 2024

Fiat garante novamente a liderança do mercado brasileiro em abril e registra 20,7% de participação no primeiro quadrimestre de 2024. Na imagem, o Fiat Toro Ranch Crédito: Media Stellantis/Fiat

A Fiat encerrou o quadrimestre na liderança do mercado brasileiro tanto no acumulado do ano como também repetiu a façanha no encerramento de abril. Foi o melhor abril registrado pela marca desde 2019. No último mês, a Fiat obteve 20,2% de market share e 42.096 emplacamentos, um crescimento de 15,9% no volume de vendas comparado a março de 2024. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As hatches ficaram com 22,8% de segment share, picapes com 38,4% desta categoria e vans com 35,1% da fatia do segmento.