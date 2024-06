Pulse atinge marca de 150 mil unidades produzidas no Brasil

O Pulse, primeiro SUV da Fiat desenvolvido e produzido no Brasil, chegou ao mercado brasileiro em outubro de 2021 e, menos de três anos depois, atingiu a marca de 150 mil unidades produzidas no Polo Automotivo de Betim, em Minas Gerais.

Juntamente com outro modelo da linha, o Fastback, o Pulse contribui para o aumento das vendas da Fiat no segmento. Até maio de 2024, a italiana está na terceira posição do ranking de SUVs com 10,3% de segment share e 33.319 unidades vendidas.

Além de ser comercializado no Brasil, o veículo é exportado para 12 países latino-americanos.