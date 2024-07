Fiat lidera por 42 meses consecutivos o mercado nacional

Fiat segue como líder do mercado nacional Crédito: Divulgação/Fiat

Há 42 meses consecutivos, a Fiat é a líder do mercado brasileiro. São três anos e meio no topo do pódio entre os mais vendidos aos brasileiros. Em junho, a italiana manteve a liderança, com mais de 38.163 emplacamentos e 18,9% de market share. A marca também foi a número um nos segmentos de hatches com 23,1% da fatia da categoria, picapes com 37% segment share e vans com 38,6% de participação de mercado. No primeiro semestre de 2024, a montadora obteve 20,4% de market share e 220.457 emplacamentos, o que corresponde a 51.814 à frente da segunda colocada, a Volkswagen.

Além disso, também nos primeiros seis meses do ano, a marca se destacou em diferentes segmentos, com a liderança em hatches foram 71.888 unidades vendidas, o que corresponde a 23,4% de participação de mercado. As picapes tiveram mais 80.839 unidades comercializadas e uma participação de 39% no mercado, e em vans com 11.342 emplacamentos, representando 38,6% de segment share. A Fiat também teve 20% de participação e 118.945 mil emplacamentos no segundo trimestre de 2024.