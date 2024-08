Motos de 400cc da Triumph batem mil emplacamentos

Motos de 400cc da Triumph batem novo recorde ultrapassando a marca de 1.000 emplacamentos Crédito: Divulgação/Thriumph

As novas motocicletas de 400cc da Triumph superaram a marca de 1.000 unidades emplacadas em julho de 2024 no Brasil. Juntas, a Speed 400 e a Scrambler 400 X totalizaram 1.200 unidades emplacadas no respectivo mês. O último relatório da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostra que, do total, 900 delas são vendas do modelo Scrambler, e 300 da Speed. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Triumph tem uma fábrica localizada em Manaus (AM) há 12 anos. Os modelos de 400cc da Triumph, como a Speed 400 e Scrambler 400 X, começaram a ser produzidos no País no primeiro trimestre de 2024.

Com isso, a montadora inglesa se tornou atrativa pela baixo custo de compra. Atualmente, a Triumph Speed 400 saí a partir de R$ 29.990. A Triumph Scrambler 400 X começa a partir de R$ 33.990. A marca revela que, devida a alta demanda de motocicletas no País, os números de vendas devem continuar crescendo ao longo do ano. Triumph T-Series: Speed 400 e Scrambler 400 X Concebidas e projetadas em Hinckley, no Reino Unido, as duas novas adições à linha de clássicos modernos foram desenvolvidas com a mesma atenção aos detalhes dos modelos mais célebres da Triumph, desde as silhuetas, aos tanques de combustível característicos e perfis de motores clássicos.

Assim como o cilindro com aletas e braçadeiras no coletor de escapamento tradicionais combinam detalhes contemporâneos como o silenciador virado para cima, grafismos e a tecnologia sensivelmente incorporada, como resfriamento a líquido oculto e um escape fluido com silenciador primário oculto. Também tem o acabamento com as carcaças do motor revestidas a pó preto, garfos dourados rígidos, pintura e detalhes do logotipo que garantem que os novos modelos sejam considerados premium. Os esquemas de pintura de dois tons da Speed 400, cada um com um gráfico de tanque Triumph proeminente, refletem o estilo roadster dinâmico, com as cores Carnival Red, Caspian Blue e Phantom Black disponíveis.

A Scrambler 400 X inclui proteção para o farol, radiador e carter, bem como protetores de mão, um apoio de guidão acolchoado e um para-lama dianteiro mais longo e está disponível em dois esquemas de cores elegantes e contemporâneos, cada um com a distinta faixa de tanque ‘Scrambler’ e o emblema triangular da Triumph, com opções Matt Khaki Green e Fusion White e Phantom Black e Silver Ice. As duas primeiras revisões de ambos os modelos custam R$ 100 cada. Sendo a primeira com 1.000km rodado e a segunda com 16.000km, sendo assim, precisando fazer a próxima revisão com 32.000km, ou seja, roda-se 31.999km com R$ 200.

Sobre a Triumph



A Triumph Motorcycles Brazil é uma das 17 subsidiárias da empresa pelo mundo e conta com sede em São Paulo (SP). A marca conta com 34 concessionárias no Brasil, uma delas em Fortaleza (CE). No mundo todo, a Triumph possui cerca de 700 concessionárias e perto de 2.000 funcionários.