Jeep celebra 83º aniversário com 500 mil vendas do Renegade

Neste mês de julho, a montadora celebrou a conquista de 500 mil unidades vendidas do Renegade no Brasil . Considerando os SUVs em produção atualmente, o Renegade é o único com tração 4x4 no segmento. O veículo é equipado com o motor turbo flex de 185 cavalos (cv) e capacidade off-road. Também oferece cinco anos de garantia.

"Aventura, liberdade, autenticidade e paixão são os pilares da Jeep e o que representa a essência do Renegade. Desde o início da sua comercialização, o modelo conquistou o mercado com todos os seus atributos, garantiu uma performance comercial excelente e chegar agora à marca de 500 mil unidades vendidas é incrível. Tenho total confiança no sucesso do Renegade nos próximos anos e com certeza alcançaremos ainda mais marcos importantes com o modelo", diz Hugo Domingues, vice-presidente da marca Jeep para a América do Sul.

Jeep CJ-5 Crédito: Divulgação/Jeep

Cinco curiosidades sobre o Jeep Renegade