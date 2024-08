Venda de carros usados sobe 13,3% em julho

Dados da Fenauto informam a venda de 1.467.096 unidades, contra 1.295.165 em junho. Na comparação com julho de 2023, o aumento é de 20,4%

As vendas de carros usados no Brasil apresentaram mais um resultado positivo em julho, segundo relatório divulgado pela Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto). Julho versus junho teve aumento de 13,3%, totalizando a venda de 1.467.096 unidades, contra 1.295.165. Comparando-se com o mês de julho de 2023, o aumento é de 20,4%.

O total de vendas acumuladas no ano chegou a 8.810.848 veículos, um aumento de 9,2% sobre o mesmo período de 2023.

