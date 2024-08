Novo Peugeot 2008 muda motor e visual para acirrar briga com a concorrência

A Peugeot acaba de estrear o seu principal lançamento do ano no Brasil para acirrar a briga com a concorrência. Trata-se do novo Peugeot 2008, que ganhou três versões com mudanças profundas no visual e na motorização. O POVO testou o modelo topo de linha, lançado por R$ 149,9 mil, em Barra de Santo Antônio (AL).

A versão GT chega equipada com motor T200 1.0 turbo flex, o mesmo usado em Fastback, Pulse e Strada, da Fiat. Deixou para trás o THP 270, desenvolvido em parceria com a BMW, com histórico de queixas recorrentes entre os clientes da montadora francesa.

O novo motor gera 130 cv a 20,4 kgfm de torque e atinge até 195 km/h, segundo a Peugeot. Olha pelo retrovisor os principais concorrentes: Volkswagen T-Cross (187 km/h), Hyundai Creta (180 km/h) e Chevrolet Tracker (177 km/h). A motorização tem a mesma configuração nas versões de entrada (Active) e intermediária (Allure), vendidas a R$ 119,9 mil e R$ 129,9 mil, respectivamente.