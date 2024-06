BYD King: preço, ficha técnica e tudo sobre novo carro da marca chinesa

Após liberar imagens do novo carro, a marca chinesa BYD, maior fabricante de veículos elétricos do mundo, divulgou nesta terça-feira, 18, os preços e fichas técnicas do seu sedã híbrido plug-in, chamado de King. Lançamento acontece no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, em São Paulo (SP).

O lançamento pode ser adquirido na promoção em pré-venda até amanhã, quarta, 19. Expectativa da BYD é de que chegue nas concessionárias até o fim do mês.

Com autonomia de 1.200 quilômetros (km), o novo BYD vem em duas versões, o GL e o GS. O que vai diferenciar os modelos é o tamanho da bateria.