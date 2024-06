Montadora indiana de motos anuncia concessionária em Fortaleza

A montadora indiana Bajaj anunciou que vai abrir sua primeira concessionária no Ceará, em Fortaleza. A previsão é que a unidade seja inaugurada em até noventa dias. Crédito: Luciano Cesário/O POVO

A montadora indiana Bajaj anunciou que vai abrir sua primeira concessionária no Ceará, em Fortaleza. Com um ano e meio de operação no Brasil, será a quarta unidade da rede no Nordeste. A informação foi divulgada durante o Festival Interlagos de Motos, em São Paulo.

A loja será gerida pelo grupo NewVia, que já administra concessionárias Bajaj em Salvador, Recife e Caruaru. A operação será montada em parceria com a concessionária Viasul Jeep Fortaleza. A previsão é que a unidade seja inaugurada em até noventa dias. O prédio fica localizado na avenida Humberto Monte, no bairro Parquelândia. A meta inicial é emplacar pelo menos noventa motocicletas por mês na capital cearense. O gerente de desenvolvimento de rede da Bajaj, Fábio Lima, diz que a expansão para o Ceará é um passo importante para o crescimento da marca no Nordeste e no Brasil.

"Fortaleza é estratégico. A gente já estava tentando uma concessionária há algum tempo e na última negociação, conseguimos êxito. Confiamos na capacidade e robustez do grupo New Via para atender a demanda no Ceará, um mercado muito importante para nosso crescimento", afirmou Fábio ao O POVO. Atualmente a Bajaj tem 29 concessionárias no Brasil. Três delas são no Nordeste: em Salvador, Recife e Caruaru. Além da loja prevista para entrar em operação no Ceará, a montadora vai abrir unidades em Maceió (AL) e Mossoró (RN) ainda este ano. A expectativa é encerrar 2024 com seis concessionárias em funcionamento no Nordeste. Quarta maior fabricante de motos do mundo — atrás de Honda, Hero e Yamaha —, a Bajaj iniciou operação no Brasil em dezembro de 2023, por meio de subsidiária própria. As obras da fábrica de Manaus (AM) estão na reta final e a previsão é inaugurar a nova planta no segundo semestre deste ano. De acordo com os executivos da marca, a capacidade produtiva inicial será de 20 mil motocicletas por ano.