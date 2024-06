BMW Motorrad lança quatro motos premium de olho em novos mercados no Brasil

As motocicletas premium são destaque no Festival Interlagos. A BMW Motorrad, marca que lidera as vendas no segmento no Brasil, apresentou quatro lançamentos. O line-up da montadora foi renovado com novos modelos BMW R12, BMW F800GS, F900GS e F900GS Adventure. Os preços, no entanto, ainda não foram revelados.



A previsão é que as novidades cheguem às concessionárias no segundo semestre deste ano. As novas versões da BMW F800GS, F900GS e F900GS Adventure tiveram atualização no design e na mecânica. Elas chegam ao Brasil com motor de 2 cilindros paralelos.

