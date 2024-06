Royal Enfield lança nova moto de 650 cilindradas no Festival Interlagos

Shotgun 650, apresentada pela Royal Enfield, durante o Festival Interlagos de Motos 2024, considerado o maior evento de experiência motor do mundo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo Crédito: Luciano Cesário/O POVO

O Festival Interlagos de Motos 2024, considerado o maior evento de experiência motor do mundo, começou ontem, 6, e segue com programação até domingo, 9, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Um dos primeiros lançamentos do evento foi a Shotgun 650, apresentada pela Royal Enfield. A moto deve chegar às concessionárias do Brasil ainda este ano.

O preço e os detalhes técnicos da novidade não foram divulgados. Os executivos da marca alegam que o sigilo das informações é necessário porque o modelo ainda está em processo de homologação pelos órgãos de regulação do Brasil. A expectativa é que a Shotgun fique numa faixa de preço acima de R$ 33,9 mil, valor da Super Meteor 650, posicionada abaixo do novo modelo no line-up da montadora. O gerente de marketing da Royal no Brasil, Renato Ferri, apresenta a Shotgun como "uma moto com conceito totalmente novo, que chega para romper barreiras".

O modelo vem equipado com um motor bicilíndrico de 648 cm3, acoplado a uma caixa de câmbio de seis marchas, que produz 47 cavalos de potência a 7.250 rpm e 5,4 kgfm de torque a 5.650 rpm. A potência é a mesma das outras três motos com 650 cilindrada do line-up da Royal Enfield no Brasil (Super Meteor,

Interceptor e Continental GT). "A gente está ampliando a nossa linha de produtos. Estamos trabalhando para termos pelo menos três lançamentos a cada três meses até o fim do próximo ano. Queremos crescimento expressivo nessa faixa de média cilindrada no Brasil", assinala Renato Ferri. De janeiro a maio deste ano, a Royal emplacou 5.990 motocicletas, segundo números divulgados pela própria montadora. A quantidade é 32% acima das vendas registradas no mesmo período do ano passado (4.547). No acumulado dos doze meses, 2023 foi encerrado com 12.437 motos vendidas. A marca espera manter o patamar de crescimento acima de 30% neste ano.