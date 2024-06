BYD lança novo carro para concorrer com Corolla; veja vídeos e fotos

King, um sedã híbrido da fabricante chinesa, chega para concorrer no mercado brasileiro com Corolla, da Toyota

A chinesa BYD, maior fabricante de veículos elétricos do mundo, lançou nesta segunda-feira, 17, em São Paulo, um novo carro. Trata-se do King, um sedã híbrido que chega para concorrer no mercado brasileiro com Corolla, da Toyota.

Um test drive com os dois modelos foi realizado nesta segunda-feira com jornalistas, que viajaram a convite da BYD.

