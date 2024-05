Traction Avant: um conceito que já dura 90 anos

Frente do Traction Avant Crédito: Citroën/Media Stellantis

Desenvolvido em apenas 18 meses na década de 1930 por André Lefèbvre e Maurice Sainturat, o Citroën 7CV é compreendido como um carro revolucionário. Apresentado em abril de 1934 e lançado no mês seguinte, o sucesso foi tão estarrecedor que ele foi produzido até julho de 1957 e na contemporaneidade é lembrado com saudosismo. Com o passar do tempo, o Citroën 7CV passou a se chamar "Traction Avant", que significa "tração dianteira", uma das sutilezas que dera visibilidade ao modelo. O Traction Avant produziu 759.123 unidades fabricadas. A indústria automotiva global, em essencial, a categoria de carros de passeio, ainda se espelha no conceito criado pela marca 90 anos atrás.

A junção de suspensão independente — acessível por um capô com fixação longitudinal, facilitando a vida dos mecânicos —, a carroceria monobloco, e os freios hidráulicos, foram outros adicionais que tornaram o veículo mais encantador aos olhos do público. Traseira do Traction Avant Crédito: Media Stellantis Não à toa, foi amado por políticos, artistas, poetas e empresários durante estes 23 anos, tendo, inclusive, as famosas versões presidenciais feitas por Henri Chapron para o ex-presidente francês Charles de Gaulle.

Mais leve e mais elegante Além de que o Traction Avant era cerca de 25% mais leve do que a maioria dos rivais da época, tinha uma aparência jamais vista. Sem cardã atravessando a carroceria longitudinalmente, era espaçoso por dentro e, sem um chassi ou carroceria separados, era baixo, leve e ágil. O escolhido para desenhá-lo artesanalmente foi o escultor italiano Flaminio Bertoni, que nunca havia trabalhado no setor automotivo. Mesmo assim, Bertoni conseguiu aproveitar o seu talento, conhecimentos do trabalho com metal, e as inovações tecnológicas, para chegar a uma silhueta aerodinâmica, elegante e inconfundível. O projeto, apresentado a André Citroën em um molde de argila, foi aprovado de imediato. O escolhido para desenhar o Traction Avant foi o escultor italiano Flaminio Bertoni, que nunca havia trabalhado no setor automotivo. Crédito: Media Stellantis Versões e diferenciais Uma das versões mais raras do Traction Avant é a 7A, que somou sete mil unidades fabricadas até julho de 1934 e era equipada com um motor de quatro cilindros, 1.303 cm³ e 32 cv. Depois vieram os modelos 7B (1.628 cm³ e 38 cv) e 7 Sport (1.910 cm³ e 48 cv). Era possível escolher entre as carrocerias Berline (sedã), Faux Cabriolet (conversível) e Roadster (conversível com dois lugares).