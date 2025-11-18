Google lança Gemini 3, a IA com raciocínio em nível de PhD

Google afirma que o Gemini 3 alcançou uma pontuação elevada em testes de raciocínio complexos / Crédito: Divulgação/Google

O Google anunciou oficialmente o lançamento do Gemini 3, sua inteligência artificial mais poderosa até agora, com capacidades de raciocínio avançado e interpretação multimodal ou seja, entende texto, imagem, vídeo, áudio e código de forma simultânea. A empresa afirma que esse modelo representa um salto em profundidade lógica e senso crítico, chegando a níveis comparados a projeções de doutorado (“PhD-level reasoning”).

O que há de novo no Gemini 3 Segundo o Google, o Gemini 3 (na versão Pro) foi projetado para oferecer uma compreensão muito mais sofisticada de problemas complexos. Ele apresenta simulações de raciocínio mais aprofundadas e uma interface generativa com modos visuais, o que permite respostas mais ricas e organizadas, com imagens e layouts dinâmicos. Nos novos testes de benchmark, o Gemini 3 obteve performance superior em raciocínio e matemática, além de melhor codificação. Também há redução nas "alucinações", respostas erradas ou improvisadas, com o modelo entregando explicações mais seguras e precisas.

Outra novidade é a integração com o "Antigravity", um ambiente de desenvolvimento encarado como um IDE (ambiente de programação) construído para IA. Com isso, é possível usar agentes inteligentes que geram códigos, resumem e-mails, criam listas de tarefas e até automatizam ações a partir das próprias respostas da máquina. Por que esse modelo é considerado “nível de PhD” A Google afirma que o Gemini 3 alcançou uma pontuação elevada em testes de raciocínio complexos. Em um dos benchmarks mais exigentes apelidado por alguns de “Universidade da IA” ele obteve desempenho equivalente ao conhecimento esperado de uma pessoa com formação avançada.