Humanos x Robôs: Há 30 anos, Stephen Hawking previu o futuro da IA na humanidade

O físico teórico renomado Stephen Hawking, apesar de encontrar grande utilidade na Inteligência Artificial, afirmava que ela poderia ocasionar no final da raça humana / Crédito: Reprodução/ LI CHANGXIANG / NURPHOTO VIA AFP

Em 1995, o físico teórico Stephen Hawking participou de um programa da BBC, o Tomorrow 's World, que tinha o propósito de imaginar como seria o mundo em 2025. Há três décadas, Hawking vislumbrou um mundo transformado pela tecnologia digital, prevendo que uma "internet mundial" conectaria a humanidade em uma escala sem precedentes. Em nova entrevista à BBC, em 2014, Stephen Hawking abordou a temática novamente e afirmou, bem antes da Inteligência Artificial ser uma realidade difundida no mundo, que os esforços para criar máquinas pensantes representavamm uma ameaça potencial à existência humana.



Há mais de 30 anos, Hawking enfatizou que, embora as formas primitivas de IA já fossem bastante úteis, isso não significava que os riscos pudessem ser ignorados. Ainda assim, o físico defendia o uso responsável da tecnologia e mantinha entusiasmo pelas ferramentas de comunicação.

Hawking sofria de esclerose lateral amiotrófica (ELA) e utilizava um sistema desenvolvido pela Intel e pela empresa britânica SwiftKey para se comunicar.

A tecnologia aprendia seus padrões de pensamento e sugeria palavras que ele poderia desejar usar em seguida, aprimorando sua capacidade de comunicação. Mas, segundo ele, se uma IA se tornasse autônoma, ela conseguiria redesenhar a si mesma e de desenvolver processamento muito mais rápido que o cérebro humano, que tem limitações biológicas. "Essas máquinas avançaram por conta própria e se projetaram em ritmo sempre crescente. Os humanos, limitados pela evolução biológica lenta, não conseguiriam competir e seriam desbancados." Stephen Hawking

Na época em que Hawking abordou o assunto, a IA ainda estava em estágios “iniciais”, bem longe da autonomia que hoje se discute. Mas, com o crescimento acelerado das ferramentas de machine learning Forma de ensinar computadores a identificar padrões e tomar decisões aprendendo automaticamente a partir de dados. , deep learning Técnica de machine learning que usa redes neurais com várias camadas para aprender automaticamente padrões complexos em grandes volumes de dados e automação, a lacuna entre ficção e realidade diminui. Por que Stephen Hawking acertar as previsões é preocupante? Apesar do otimismo de alguns, Hawking compartilhava da preocupação de alguns líderes tecnológicos, e considerava a IA “a maior ameaça existencial” da humanidade.