Humanos x Robôs: Há 30 anos, Stephen Hawking previu o futuro da IA na humanidade

Humanos x Robôs: Há 30 anos, Stephen Hawking previu o futuro da IA na humanidadeO teórico mencionou mais de uma vez sua preocupação com a tecnologia superar a mente humana. Veja teorias e previsões Stephen Hawking que se concretizaram
Em 1995, o físico teórico Stephen Hawking participou de um programa da BBC, o Tomorrow 's World, que tinha o propósito de imaginar como seria o mundo em 2025. Há três décadas, Hawking vislumbrou um mundo transformado pela tecnologia digital, prevendo que uma "internet mundial" conectaria a humanidade em uma escala sem precedentes.
Em nova entrevista à BBC, em 2014, Stephen Hawking abordou a temática novamente e afirmou, bem antes da Inteligência Artificial ser uma realidade difundida no mundo, que os esforços para criar máquinas pensantes representavamm uma ameaça potencial à existência humana.
"O desenvolvimento da inteligência artificial total poderia significar o fim da raça humana."
Stephen Hawking
A advertência foi feita ao comentar sobre o sistema de comunicação que utilizava, baseado em uma forma inicial de inteligência artificial, bem menos complexa do que as que conhecemos atualmente.
O que ele acertou e já aconteceu na humanidade até agora?
Em 2025, muitas das previsões de Hawking se mostraram surpreendentemente proféticas, refletindo não somente a profunda intuição científica do cientista, mas também sua perspicácia crítica da sociedade humana.
Há mais de 30 anos, Hawking enfatizou que, embora as formas primitivas de IA já fossem bastante úteis, isso não significava que os riscos pudessem ser ignorados.
Ainda assim, o físico defendia o uso responsável da tecnologia e mantinha entusiasmo pelas ferramentas de comunicação.
Hawking sofria de esclerose lateral amiotrófica (ELA) e utilizava um sistema desenvolvido pela Intel e pela empresa britânica SwiftKey para se comunicar.
A tecnologia aprendia seus padrões de pensamento e sugeria palavras que ele poderia desejar usar em seguida, aprimorando sua capacidade de comunicação.
Mas, segundo ele, se uma IA se tornasse autônoma, ela conseguiria redesenhar a si mesma e de desenvolver processamento muito mais rápido que o cérebro humano, que tem limitações biológicas.
"Essas máquinas avançaram por conta própria e se projetaram em ritmo sempre crescente. Os humanos, limitados pela evolução biológica lenta, não conseguiriam competir e seriam desbancados."
Stephen Hawking
Na época em que Hawking abordou o assunto, a IA ainda estava em estágios “iniciais”, bem longe da autonomia que hoje se discute.
Mas, com o crescimento acelerado das ferramentas de machine learning Forma de ensinar computadores a identificar padrões e tomar decisões aprendendo automaticamente a partir de dados. , deep learning Técnica de machine learning que usa redes neurais com várias camadas para aprender automaticamente padrões complexos em grandes volumes de dados e automação, a lacuna entre ficção e realidade diminui.
Por que Stephen Hawking acertar as previsões é preocupante?
Apesar do otimismo de alguns, Hawking compartilhava da preocupação de alguns líderes tecnológicos, e considerava a IA “a maior ameaça existencial” da humanidade.
Suas previsões sobre o impacto da Inteligência Artificial (IA) ganham ainda mais força em 2025, ano que o físico britânico apontou como um marco para transformações na sociedade, no trabalho e nas relações humanas.
O cerne da preocupação de Hawking não estava na “má vontade” que a IA pudesse assumir, mas no desequilíbrio de poder que resultaria de sua competência superior.
Além disso, o físico alertou para os efeitos sociais e econômicos desse avanço tecnológico descontrolado.
Ele previu que a automação em massa poderia eliminar empregos em larga escala e concentrar poder nas mãos de quem controla sistemas inteligentes — ampliando desigualdades e criando divisões profundas no modelo social vigente.
Nesse sentido, Hawking afirmava que suas críticas à indiferença das pessoas para os riscos da IA era uma advertência para que a população não entre em um cenário irreversível.
Entre acertos e críticas, as previsões de Stephen Hawking servem como um alerta para o avanço acelerado da Inteligência Artificial e a necessidade do avanço tecnológico caminhar ao lado da ética e da responsabilidade social.