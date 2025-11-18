ChatGPT, Canva, X e mais caíram com erro na Cloudflare

Pane geral da internet? Queda em serviço de infraestrutura de nuvem deixa diversos sites e aplicativos fora do ar / Crédito: Arquivo / O POVO

A rede global da Cloudflare, plataforma que atua como intermediária entre o usuário e o servidor original de diversas páginas da web, registrou instabilidade nesta terça-feira, 18. A queda afetou vários sites e aplicativos que utilizam o serviço. O temido Erro 500 (Internal Server Error) foi reportado em todo o mundo. O site oficial informava status de uma degradação interna de serviço às 8h48min (horário de Brasília). Por volta das 10 horas, a empresa afirmou ter identificado o problema e estar implementando correção.

Na atualização mais recente, às 10h58min, a Cloudflare informa que segue trabalhando para restabelecer o serviço para clientes de serviços de aplicativos. Queda de serviço deixa ChatGPT e outros sites fora do ar Conforme o Down Detector, empresa que fornece informações e indicadores sobre serviços online, a instabilidade da Cloudflare começou por volta das 8h50min. Os problemas foram reportados mais de cinco mil vezes apenas no Brasil. O problema gerou erro de carregamento, lentidão e deixou alguns serviços fora do ar, incluindo o ChatGPT, a rede social X (antigo Twitter) e até mesmo o Down Detector. A mensagem que aparecia no ChatGPT pedia para que uma ferramenta do Cloudflare fosse desbloqueada.

No caso do X, a mensagem "Ocorreu um erro. Tente recarregar a página" que aparecia no espaço do feed já foi solucionada e seu uso voltou ao normal. Usuários apontaram falhas também na Amazon Web Services (AWS) e no site de design Canva. O que diz a Cloudflare A Cloudflare se manifestou por meio de sua própria página e afirma estar ciente dos problemas e que atualizará em breve sobre o ocorrido.

"A Cloudflare está ciente e investigando um problema que afeta vários clientes: erros do Widespread 500, Cloudflare Dashboard e API também falhando. Estamos trabalhando para entender o impacto total e mitigar esse problema. Mais atualizações a seguir em breve”, explicou a empresa aos primeiros sinais do problema global. Por volta das 10 horas (horário de Brasília), o problema já havia sido identificado e soluções começaram a ser aplicadas. Às 10h13min, a Cloudflare informou ter feito alterações que permitiram a recuperação do Cloudflare Access e do WARP.

Segundo comunicado às 10h58min, os trabalhos seguem para restabelecer o serviço para clientes de serviços de aplicativos. Entenda o impacto global da Cloudflare A Cloudflare é uma das maiores empresas de entrega de conteúdo (CDN) e segurança de internet do mundo. Ela responsável por acelerar o carregamento de sites, proteger contas de ataques cibernéticos e garantir estabilidade de serviços online globalmente. Devido a essa dependência global, quando acontece um erro nos serviços da empresa, múltiplos sites e aplicativos apresentam problemas simultaneamente, resultando em uma espécie de pane geral da internet.