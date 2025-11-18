ChatGPT, Canva, X e mais caíram com erro na Cloudflare

Pane geral da internet? Instabilidade na Cloudflare derruba sites e appsChatGPT, X, Canva e outros sites que utilizam os serviços da Cloudflare ficaram fora do ar na manhã desta terça-feria, 18; entenda o que aconteceu
A rede global da Cloudflare, plataforma que atua como intermediária entre o usuário e o servidor original de diversas páginas da web, registrou instabilidade nesta terça-feira, 18. A queda afetou vários sites e aplicativos que utilizam o serviço. O temido Erro 500 (Internal Server Error) foi reportado em todo o mundo.
O site oficial informava status de uma degradação interna de serviço às 8h48min (horário de Brasília). Por volta das 10 horas, a empresa afirmou ter identificado o problema e estar implementando correção.
Na atualização mais recente, às 10h58min, a Cloudflare informa que segue trabalhando para restabelecer o serviço para clientes de serviços de aplicativos.
Queda de serviço deixa ChatGPT e outros sites fora do ar
Conforme o Down Detector, empresa que fornece informações e indicadores sobre serviços online, a instabilidade da Cloudflare começou por volta das 8h50min. Os problemas foram reportados mais de cinco mil vezes apenas no Brasil.
O problema gerou erro de carregamento, lentidão e deixou alguns serviços fora do ar, incluindo o ChatGPT, a rede social X (antigo Twitter) e até mesmo o Down Detector.
A mensagem que aparecia no ChatGPT pedia para que uma ferramenta do Cloudflare fosse desbloqueada.
No caso do X, a mensagem "Ocorreu um erro. Tente recarregar a página" que aparecia no espaço do feed já foi solucionada e seu uso voltou ao normal.
Usuários apontaram falhas também na Amazon Web Services (AWS) e no site de design Canva.
O que diz a Cloudflare
A Cloudflare se manifestou por meio de sua própria página e afirma estar ciente dos problemas e que atualizará em breve sobre o ocorrido.
"A Cloudflare está ciente e investigando um problema que afeta vários clientes: erros do Widespread 500, Cloudflare Dashboard e API também falhando. Estamos trabalhando para entender o impacto total e mitigar esse problema. Mais atualizações a seguir em breve”, explicou a empresa aos primeiros sinais do problema global.
Por volta das 10 horas (horário de Brasília), o problema já havia sido identificado e soluções começaram a ser aplicadas.
Às 10h13min, a Cloudflare informou ter feito alterações que permitiram a recuperação do Cloudflare Access e do WARP.
Segundo comunicado às 10h58min, os trabalhos seguem para restabelecer o serviço para clientes de serviços de aplicativos.
Entenda o impacto global da Cloudflare
A Cloudflare é uma das maiores empresas de entrega de conteúdo (CDN) e segurança de internet do mundo. Ela responsável por acelerar o carregamento de sites, proteger contas de ataques cibernéticos e garantir estabilidade de serviços online globalmente.
Devido a essa dependência global, quando acontece um erro nos serviços da empresa, múltiplos sites e aplicativos apresentam problemas simultaneamente, resultando em uma espécie de pane geral da internet.
Os relatórios de instabilidade no DownDetector, que também foi afetado, mostraram reclamações massivas em uma variedade de sites e aplicativos. Entre eles, foram listados pelo TechTudo:
- X (antigo Twitter): usuários relataram falha no carregamento do feed e da timeline, recebendo mensagens de erro ao tentar atualizar a página.
- Discord: o app voltado ao público gamer registrou dificuldades de acesso e conexão.
- Grindr: o aplicativo de relacionamentos também entrou na lista dos afetados globalmente.
- ChatGPT (OpenAI) e Claude: chatbots de inteligência artificial de maior uso ficaram inacessíveis. Em muitos casos, a mensagem de erro pedia o "desbloqueio de desafios da Cloudflare", indicando que a camada de segurança do provedor estava com defeito.
- Canva: a ferramenta de design gráfico online apresentou problemas no carregamento de projetos e travamentos.
- Spotify: usuários em diversas regiões relataram falhas na conexão com o serviço de streaming de música.
- League of Legends (LoL): a plataforma de games também teve a estabilidade comprometida.
- PayPal: o serviço de pagamentos online foi citado em alguns relatórios globais de instabilidade.
- Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure: embora o problema fosse centralizado na Cloudflare, houve relatos de instabilidade em alguns serviços que se interligam ou dependem dessas grandes nuvens.
- gov.br: Sites e serviços governamentais no Brasil apresentaram carregamento parcial ou erros.
- Uber: o app apresentou diversas instabilidades.