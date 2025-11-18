Nvidia, Microsoft e Anthropic firmam parceria de cerca de US$ 45 bilhões em IA

A startup também acordou a compra de 1 gigawatt em poder computacional dos sistemas Grace Blackwell e Vera Rubin, da Nvidia.

A Anthropic afirmou que pretende adquirir ao menos US$ 30 bilhões em capacidade de computação da Microsoft Azure para expandir e treinar o modelo Claude. Paralelamente, Nvidia e Anthropic fecharam uma parceria para otimizar a tecnologia da fabricante de chips à plataforma do modelo, segundo comunicado das três empresas nesta terça-feira, 18. A Nvidia disse que investirá até US$ 10 bilhões na Anthropic, enquanto a Microsoft se comprometeu com até US$ 5 bilhões.

"Seremos cada vez mais clientes uns dos outros", afirmou o CEO da Microsoft, Satya Nadella, em vídeo ao lado do CEO da Anthropic, Dario Amodei, e do chefe da Nvidia, Jensen Huang. Segundo Huang, "esta parceria entre nós três será capaz de levar a IA - levar o Claude - a toda empresa, a toda indústria ao redor do mundo".

As companhias acrescentaram que a Anthropic comprará inicialmente US$ 30 bilhões em computação da Microsoft e contratará mais 1 gigawatt em capacidade. Em troca, a Microsoft dará acesso aos modelos avançados do Claude para usuários do Copilot e clientes da Azure AI Foundry.

Nadella afirmou que o acordo se apoia na participação de cerca de US$ 135 bilhões que a Microsoft detém na OpenAI, ampliando a oferta aos clientes. Huang classificou a parceria como "um sonho que se tornou realidade para nós". Ele disse a Amodei: "Agora o seu negócio está em um foguete", acrescentando esperar "um aumento de velocidade de uma ordem de magnitude", o que ajudaria a Anthropic a escalar mais rapidamente, reduzir custos por token e disseminar IA de forma mais ampla.

Amodei destacou que o foco da Microsoft em soluções corporativas é complementar ao Claude, amplamente utilizado em aplicações empresariais.