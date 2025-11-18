Google reconhece que há 'irracionalidade' nos investimentos milionários em IA

"Acredito que nenhuma empresa ficaria imune, incluindo a nossa", disse Sundar Pichai em uma entrevista à BBC publicada na segunda-feira (17).

O CEO da Alphabet, empresa matriz do Google, reconheceu em uma entrevista que há "irracionalidade" nos imensos investimentos em inteligência artificial (IA) e advertiu que todas as companhias, incluindo a sua, seriam afetadas se a bolha financeira estourasse.

Ele também alertou para as "enormes" necessidades energéticas da IA, que representaram 1,5% do consumo elétrico mundial no ano passado, segundo a Agência Internacional de Energia.

Pichai reconheceu ainda que a IA provocará "impactos sociais" e fará com que "as pessoas tenham que se adaptar", mas que a longo prazo, segundo ele, será benéfica.

"Não importa se você quer ser professor ou médico. Todas essas profissões continuarão a existir, mas as pessoas que terão sucesso em cada uma delas serão aquelas que aprenderem a usar essas ferramentas", afirmou.

A Alphabet anunciou em outubro receitas trimestrais de 100 bilhões de dólares (531 bilhões de reais), que, segundo a empresa, foram impulsionadas por sua capacidade de aproveitar o crescimento da IA.