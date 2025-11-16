Google quer treinar 1 milhão de brasileiros em IA até o fim de 2026

A iniciativa integra um conjunto de esforços para expandir a presença da Google Clound e impacto no Brasil / Crédito: Adobe Stock

A empresa Google Cloud anunciou o compromisso de treinar 1 milhão de brasileiros em inteligência artificial (IA) e tecnologias de nuvem até o final de 2026. Esse objetivo está sendo perseguido por meio de uma variedade de programas de treinamento gratuitos, projetados para estudantes, desenvolvedores e clientes em todo o país. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Além do Brasil, a iniciativa acontecerá na Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru e México. No Brasil, o treinamento irá acontecer em 20 universidades brasileiras, incluindo instituições como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de São Paulo (Senai-SP), Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (Puc-MG) e Insper. Segundo Milena, a empresa está investindo na qualificação profissional e na adoção IA no mercado brasileiro por meio de uma combinação de programas de treinamento extensivos, expansão de eventos locais, e investimentos significativos em infraestrutura de ponta e soluções tecnológicas. A iniciativa integra um conjunto de esforços para expandir sua presença e impacto no Brasil. Potencial do Brasil "O Brasil é um dos mercados de tecnologia que mais cresce no mundo, com uma vibrante comunidade de startups e um ecossistema de desenvolvedores. Por meio de nossas ofertas de tecnologia altamente diferenciadas, parcerias locais sólidas e programas de qualificação, estamos capacitando todas as organizações no Brasil, sejam elas do setor público ou privado, a aproveitar a oportunidade da IA.”, destaca Milena Leal.

De acordo com ela, os anúncios e eventos demonstram o compromisso da empresa em capacitar organizações públicas e privadas no Brasil a aproveitar as oportunidades da Inteligência Artificial (IA) e nuvem, incluindo a introdução do recurso de tradução simultânea no Google Meet para clientes empresariais. “A expansão reforça a visão do Google Cloud sobre o Brasil como um mercado de tecnologia em rápido crescimento”, pontua a executiva. Milena pontua que o Google Cloud busca aproximar a IA dos brasileiros através de organizações e universidades, demonstrando seu propósito de estar próximo dos clientes e da comunidade de tecnologia em todo o país. Com esse objetivo, a empresa expandiu seu maior evento no Brasil, o Google Cloud Summit, para mais cinco capitais: Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Recife. Antes, o anúncio das novidades era centralizado em São Paulo. O evento de Fortaleza aconteceu no início deste mês e reuniu cerca de 350 empresários locais.