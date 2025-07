WhatsApp: 6 funções práticas que você não conhecia

Atualizado com novos recursos, WhatsApp possui funções "secretas" e práticas que melhoram seu uso. Saiba quais são e onde encontrá-las

Atualizado de forma constante, ele possui funções “secretas” e práticas que otimizam seu uso no dia-a-dia, facilitando desde transferências via Pix até a organização de mensagens em listas específicas. A seguir, conheça algumas dessas funções e saiba onde encontrá-las:

Popular pela sua praticidade no envio de mensagens instantâneas, o WhatsApp é utilizado por cerca de 147 milhões de brasileiros, mas poucas pessoas conhecem todos os recursos que o aplicativo oferece.

1. Realizar transferências via Pix

Para facilitar a vida de seus usuários, o WhatsApp permite a transferência via Pix diretamente do aplicativo, excluindo a necessidade de abrir o app do banco.

O recurso é útil naquele momento de dividir uma conta, pagar um serviço de maneira rápida ou enviar dinheiro sem sair da conversa.

Essa função pode ser ativada em qualquer conversa tocando no ícone “+” ou clipe de papel, caso o sistema seja Android, e clicando na opção “Pix”.

Se for a primeira vez, será necessário cadastrar uma conta com chave Pix e criar um PIN específico.

Depois disso, basta digitar o valor da transferência, confirmar os dados do destinatário e autorizar o processo com a senha ou biometria.

Vale destacar que, para essa função ser utilizada, o destinatário também deve ter o Pix habilitado na plataforma. Ao final da transferência, uma notificação sobre a transação é mostrada no bate-papo.

2. Criar lembretes de eventos

Ainda na aba de funções, outro recurso prático é a possibilidade de criar lembretes de eventos.