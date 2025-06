Usuários reclamam que a Alexa e as IAs estão ficando "burros"; isso é possível?

É recorrente a reclamação de usuários de Inteligências Artificiais (IAs) e assistentes virtuais — como a Alexa, da Amazon — sobre uma suposta perda de eficiência ao longo do tempo. Muitos relatam que esses dispositivos, criados justamente para facilitar o dia a dia, parecem ter se tornado mais “burros”, com respostas menos precisas ou úteis do que no início de uso.

Estamos em uma nova era das inteligências artificiais? SAIBA MAIS