Dia Mundial da Internet das Coisas (IoT): a tecnologia e o cotidiano

IoT segue em expansão Crédito: Divulgação

A IoT tornou possível dispositivos conectados a redes de comunicação sem fio. O cenário passa a ser o seguinte: equipamentos e utensílios podem interagir entre si e com os usuários, oferecendo serviços e experiências. Na prática, a internet das coisas impacta e traz benefícios para diversas áreas, como saúde, energia, agronegócio, transporte e segurança. De acordo com estudo do McKinsey Global Institute, a tecnologia terá impacto na economia mundial de 4% a 11% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025.

Segue então três exemplos de como a IoT está inserida no dia a dia da população, seja ajudando a tornar as cidades mais inteligentes, otimizando processos industriais, melhorando a qualidade dos serviços em diferentes setores ou proporcionando maior segurança no trânsito.

Confira: Desenvolvimento de Smart Buildings Os Smart Buildings ou edifícios inteligentes, por meio da conectividade celular IoT, contam com sistemas que mantêm os moradores, funcionários, visitantes e bens internos protegidos e seguros, reduzem o impacto climático por meio do monitoramento ambiental e do consumo de energia e diminuem os custos para os proprietários, com insights que otimizam a gestão do edifício.

“Ainda que muitos não se deem conta, a automação residencial já é uma realidade, traz diversos benefícios relacionados a segurança e controle de gastos, e contribui também para o desenvolvimento das cidades inteligentes por serem centros que incentivam o crescimento de um ecossistema urbano interconectado”, analisa Carlos Campos, Diretor-geral da emnify no Brasil, provedora líder de conectividade celular IoT no mundo e referência global em tecnologia e inovação para telecomunicações. Solução de Conectividade IoT De acordo com Cirineu Carvalho, Founder e CEO da SiriNEO Technologies, “o avanço da tecnologia tanto no aspecto de hardware quanto de software tem facilitado e proporcionado novas ferramentas voltadas à IoT. Nesse sentido, nossa startup busca realizar a integração de dispositivos nos mais variados ecossistemas de telecomunicações, propondo a desenvolver soluções de conectividade IoT com uso de hardware e firmware com tecnologia nacional reduzindo os custos da solução final”, pontua. A startup foi fundada em dezembro de 2020, e acelerada pelo InovAtiva Brasil, sendo uma das pioneiras no Brasil no desenvolvimento de soluções próprias de hardwares (com tecnologia de SiP - System-in-package - nacional), firmware e software totalmente voltado para o IoT. Suas aplicações são focadas na integração de serviços de conectividade, com o uso em: Infraestrutura Hospitalar, Agricultura de precisão, Cidades Inteligentes, Rastreabilidade e Indústria 4.0. IoT na indústria de base O papel do IoT, entre tantos outros, é auxiliar e resolver problemas de maneira mais rápida, transparente, confiável e acessível. Segundo Vinicius Callegari, CCO da GaussFleet, maior plataforma SaaS de gestão de máquinas móveis para construtoras, operadores logísticos e siderúrgicas, isso se aplica em diversas áreas, inclusive na gestão de máquinas móveis, que antes tinham sua produtividade alimentada manualmente em planilhas. Atualmente, através de telemetria e IoT, isso é feito automaticamente.