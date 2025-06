Altos ou baixinhos? Tinder testa nova função que permite filtrar perfis pela altura

Usuários podem estabelecer um intervalo de altura preferido para os perfis que aparecem no feed do Tinder; entenda como funcionará a novidade

O novo filtro está em fase experimental e está sendo disponibilizado somente para alguns usuários. A funcionalidade permite que o usuário escolha um intervalo de altura, definindo um valor mínimo e máximo, para serem exibidos no feed unicamente os perfis que se enquadrem nos limites definidos.

Quanto a altura realmente importa na hora de se apaixonar? A nova função do aplicativo de relacionamento Tinder permite aos usuários filtrar os perfis a serem exibidos com base na altura informada por cada usuário. O novo recurso está dividido opiniões entre os usuários.

Em fase de testes desde o fim de maio, a funcionalidade ainda não está disponível para todos os usuários do Tinder, mas as controvérsias que ela gerou já se espalharam entre os que usam a plataforma.

Mesmo em fase experimental, o Tinder já indicou que a possibilidade de uso da novidade deve se restringir aos usuários da versão premium do aplicativo. Entretanto, uma vez definida a altura, os perfis que se enquadrarem nos limites estabelecidos serão exibidos, sejam estes contas pagas ou não.

Usuária do Tinder há um mês, a jovem Maria Bezerra, de 21 anos, diz que julga como positiva a filtragem de perfis por altura. “Muitas vezes, as pessoas têm preferências, e algumas podem não gostar de mais baixinhos ou muito altos. Isso pode evitar alguma decepção”, opina.

Já Léo Aleff, de 22 anos, usa a plataforma há cerca de três anos, e defende que a nova ferramenta do aplicativo pode limitar a experiência do usuário no aplicativo e na vida real.

“As pessoas têm um ‘tipo’. Há quem goste de pessoas mais baixas, outros de mais altas, mas reduzir o leque de relacionamentos apenas pela altura de alguém é meio complicado”, desabafa o jovem.