Entenda como a inteligência artificial está transformando o mundo

Inteligência Artificial (IA) é uma área de estudo dentro da ciência da computação que envolve o uso de algoritmos e técnicas de aprendizado de máquina para criar sistemas que podem aprender com dados e experiência, fazendo-os raciocinar e tomar decisões de forma autônoma. A IA também inclui outras áreas de pesquisa, como o processamento de linguagem natural, a visão computacional e a robótica.

Origem da inteligência artificial

De acordo com Rafael Braga, game designer e educador do Núcleo de tecnologia no Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias, podemos traçar a origem da IA no período da Segunda Guerra, a partir dos estudos conceituais do matemático inglês Alan Turing.

Naquela época, Turing propôs a ideia de uma “máquina universal” que poderia executar qualquer computação que pudesse ser descrita por um algoritmo. O matemático também criou o “teste de Turing”, com o objetivo de comprovar se uma máquina poderia exibir comportamento inteligente semelhante ao de um ser humano.

Nos anos 50 começaram os primeiros experimentos na área, com os cientistas Herbert Simon e Allen Newell. Eles criaram o primeiro laboratório de inteligência artificial na Universidade de Carnegie Mellon, nos Estados Unidos. Outros cientistas e pesquisadores que também fizeram contribuições importantes na época foram John McCarthy, Marvin Minsky e Claude Shannon.

Uso no dia a dia

Apesar de a maioria das pessoas achar que a IA só se limita ao aprendizado de máquinas, ela já faz parte do nosso dia a dia há anos. Alguns exemplos, incluem:

Redes sociais: algoritmos de inteligência artificial são usados para personalizar o conteúdo que aparece no feed de notícias, sugerir amigos e grupos, e identificar e bloquear comportamentos abusivos e spam.

algoritmos de inteligência artificial são usados para personalizar o conteúdo que aparece no feed de notícias, sugerir amigos e grupos, e identificar e bloquear comportamentos abusivos e spam. Reconhecimento facial e de voz: a IA é usada em sistemas de reconhecimento facial e de voz, como em smartphones e em assistentes virtuais, para identificar usuários e responder a comandos de voz.

a IA é usada em sistemas de reconhecimento facial e de voz, como em smartphones e em assistentes virtuais, para identificar usuários e responder a comandos de voz. Assistentes virtuais: Siri, Alexa e Google Assistant usam inteligência artificial para entender comandos de voz e realizar tarefas, como agendar compromissos e tocar música.

Siri, Alexa e Google Assistant usam inteligência artificial para entender comandos de voz e realizar tarefas, como agendar compromissos e tocar música. Preenchimento automático de texto: a IA é usada em recursos de preenchimento automático de texto, como em navegadores da web e em aplicativos de mensagens, para sugerir palavras e frases com base no contexto.

a IA é usada em recursos de preenchimento automático de texto, como em navegadores da web e em aplicativos de mensagens, para sugerir palavras e frases com base no contexto. Monitoramento de áreas ameaçadas pelo desmatamento via satélite: a IA é usada para analisar imagens de satélite e detectar atividades de desmatamento ilegal em áreas protegidas.

a IA é usada para analisar imagens de satélite e detectar atividades de desmatamento ilegal em áreas protegidas. Modelos de previsão climática: a inteligência artificial é usada para analisar grandes quantidades de dados climáticos e criar modelos de previsão mais precisos.

a inteligência artificial é usada para analisar grandes quantidades de dados climáticos e criar modelos de previsão mais precisos. Geração de texto e imagem: a inteligência artificial é usada em sistemas de geração de texto e imagem, como em chatbots e em aplicativos de edição de fotos, para criar conteúdo e realizar tarefas de forma autônoma.

Principais benefícios dessa tecnologia

Existem vários benefícios no uso da inteligência artificial, como a automatização de tarefas repetitivas, melhoria da segurança cibernética, personalização de serviços e produtos e redução de erros humanos em tarefas mais complexas.

Além disso, a IA pode contribuir no avanço de estudos e pesquisas de diversas áreas, pois consegue analisar grandes quantidades de dados em tempo real, permitindo uma tomada de decisão mais correta e rápida em diversos setores, como finanças, saúde e logística.

Preocupações éticas em torno da inteligência artificial

Desde os estudos de Alan Turing, a questão ética e filosófica envolvendo as inteligências artificiais tem sido amplamente debatida. Com os avanços da computação e a chegada da internet aos lares de bilhões de pessoas, essa discussão ganha novas complexidades.

“Inteligência artificial é um campo que depende muito da coleta de dados e é justamente para essa coleta de dados que a nossa atenção deve estar voltada, principalmente para as Big Tech (empresas de tecnologia como Google, Microsoft e Meta) que atualmente tem o monopólio desse mercado. Também precisamos estar atentos com o mal uso dessas tecnologias, por exemplo, com algoritmos de reconhecimento facial usados por autoridades que podem ter um viés racista e incriminar pessoas inocentes”, alerta Rafael Braga.