'Oi, chatbot, isso é verdade?': verificação de fatos com IA gera desinformação

Com a redução de verificadores profissionais humanos nas plataformas, os usuários recorrem cada vez mais a chatbots baseados em IA - como Grok, da xAI, ChatGPT, da OpenAI, e Gemini, do Google - em busca de informações confiáveis.

"Olá @Grok, isso é verdade?" tornou-se uma pergunta comum na rede social X de Elon Musk, que tem o assistente de IA integrado, refletindo a crescente tendência de buscar refutações instantâneas nas redes sociais. Mas as respostas costumam estar repletas de desinformação.

O Grok, agora sob novo escrutínio por inserir "genocídio branco", uma teoria conspiratória da extrema direita, em consultas não relacionadas, identificou incorretamente um antigo vídeo do aeroporto de Cartum, no Sudão, como um ataque com mísseis contra a base aérea Nur Khan do Paquistão durante o recente conflito desse país com a Índia.

Gravações de um edifício em chamas no Nepal foram equivocadamente apontadas como "provavelmente" a resposta militar do Paquistão aos ataques indianos.