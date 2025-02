Amazon lança nova versão da Alexa com IA

A gigante de vendas online, Amazon, anunciou, nesta quarta-feira (26), uma nova versão de sua assistente de voz Alexa que, melhorada com inteligência artificial (IA) generativa, terá qualidades mais parecidas com a dos humanos.

A Amazon tem estado sob pressão para atualizar sua assistente, que existe há 10 anos, para a era da IA, com clientes cada vez mais frustrados com o dispositivo pelas conversas confusas e dificuldades para fazer outras tarefas além de passar a música, dar previsões do tempo ou acender uma luz.