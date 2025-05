Skype, que apresentou a videochamada para muitos, foi aposentado pela Microsoft

Segundo a Microsoft, o encerramento do Skype faz parte da estratégia de consolidar suas soluções de comunicação no Teams

O Skype marcou o início da era da conectividade na internet. Foi um serviço praticamente gratuito, com uma interface intuitiva e que permitiu que milhões de pessoas pudessem se comunicar ao vivo ao redor do mundo.

Nos anos de pandemia, muitos usuários deixaram o Skype para se conectar a serviços mais modernos, que ofereciam maior suporte para videochamadas longas , como as para aulas e reuniões de trabalho.

Comprado em 2011 pela Microsoft por US$ 8,5 bilhões - até hoje uma das maiores aquisições da história da gigante -, o serviço não conseguiu acompanhar a evolução dos concorrentes.

Para aqueles que preferirem não mudar para o Teams, a empresa anunciou que armazenará as informações do Skype até janeiro de 2026 , dando tempo para que os usuários possam transferir seus dados manualmente para outro serviço ou dispositivo.

O mesmo login do Skype passará a valer para o Teams, junto com a migração das informações arquivadas na plataforma descontinuada.

Segundo a Microsoft, usuários do Skype serão automaticamente transferidos para o Microsoft Teams, plataforma que a gigante tenta popularizar a todo custo, apesar das inúmeras reclamações sobre o seu funcionamento.

Após esse prazo, os dados armazenados no Skype serão excluídos pela Microsoft.

Nova versão do Teams

De acordo com a Microsoft, a nova versão do Teams será duas vezes mais rápida e ocupará cerca de metade do espaço de disco que o Skype utilizava para operar.

Apesar da aposentadoria do Skype, o Skype for Business, um serviço separado voltado para o mercado corporativo, continuará funcionando normalmente.