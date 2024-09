Huawei lança primeiro celular tri-fold do mundo, horas depois da Apple anunciar novo iPhone

A Huawei, gigante de tecnologia chinesa, lançou o Mate XT, o primeiro celular "tri-fold", a 19.999 yuans até 23.999 yuans (US$ 2.810 - US$ 3.375), poucas horas depois da rival norte-americana Apple lançar o novo iPhone 16 com recursos de inteligência artificial. O novo telefone com três dobras surge no mercado em um momento em que a competição entre as duas fabricantes de smartphones está esquentando.

"O Huawei Mate XT redefine o que um smartphone pode fazer, ao suportar a troca perfeita entre os modos de tela única, dupla e tripla", disse a empresa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No primeiro semestre do ano, as fortes vendas de aparelhos da marca ajudaram no aumento de 18% no lucro líquido.