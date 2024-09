Evento da Apple apresentará o iPhone 16, nova aposta da empresa com uso de IA; veja como assistir Crédito: Divulgação/Apple

A empresa de tecnologia Apple lançará o novo iPhone 16 em evento ao vivo nesta segunda-feira, 9, no Apple Park, na Califórnia, Estados Unidos. Além da nova geração de celulares, a empresa deve divulgar celulares com telas maiores, novos relógios e fones de ouvido. Ainda, a inteligência artificial (IA) incorporada deve ser uma das novidades dos novos dispositivos.

Lançamento Apple: como será o iPhone 16? A principal novidade do evento da Apple, o iPhone 16 deverá ter tela maior e mudança no visual das câmeras. Deve ser o primeiro modelo a ter tecnologia Apple Intelligence, conjunto de recursos da empresa com foco em inteligência artificial, que inclui interação com o ChatGPT.

Já no design, o novo iPhone deve apresentar mudanças no módulo das câmeras. As linhas Pro e Pro Max também terão telas maiores. O repórter especializado em Apple na agência de notícias Bloomberg, Mark Gurman, antecipou que a tela do 16 Pro pode aumentar de 6,1 para 6,3 polegadas (aprox. 16 cm). O processador será o chip A17 Pro, atualmente presente nos iPhones 15 Pro e Pro Max.